Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал проведенное Федерацией автовладельцев России (ФАР) исследование, согласно которому около 76% российских АЗС обманывают автомобилистов недоливая топливо, пишет RT.

"Это действительно полное безобразие. Раз есть такие прецеденты, нужно разбираться. Потому что, безусловно, эти недоливы случаются только на самом низу, на уровне самих заправочных станций. Нашим государственным корпорациям заняться этим вопросом и привлечь службу безопасности", — заявил Ананских.

Ранее ФАР провела исследование, результаты которого показали, что около 76% российских АЗС обманывают автомобилистов. Из-за этого стоимость топлива фактически составляет 55 рублей за литр.