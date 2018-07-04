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Суд приговорил шестерых жителей Бийска к условным срокам за создание подпольного казино — всех их признали виновными в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, летом 2015 года житель Бийска создал организованную группу, чтобы проводить на территории города посредством интернета и специального оборудования азартные игры.

"Для извлечения максимально возможного дохода он привлек к участию в преступной деятельности 5 своих знакомых – жительниц Бийска. Незаконные азартные игры проводились в период с сентября 2015 года по декабрь 2016 года в арендуемом нежилом помещении по улице Васильева, где было установлено не менее 18 персональных компьютеров с программным обеспечением", — уточняют в СКР.

В итоге деятельность подпольного казино была пресечена полицейскими.

Суд приговорил организатора группы к четырем годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 300 тысяч рублей, а остальным участникам назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно.