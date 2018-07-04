Глава Минтруда Максим Топилин в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что реальные зарплаты россиян выросли почти на 10% за несколько месяцев 2018 года.

"У нас наблюдается резкое снижение численности населения в трудоспособном возрасте. У нас сейчас уровень безработицы ниже 4%, такого никогда не было. Реальные зарплаты растут, за три-четыре месяца этого года почти на 10%, такого не было с начала 2000-х годов", — сказал Топилин.

"Почему растут реальные зарплаты? У нас дисбаланс на рынке труда, рабочих рук нет", — добавил министр.

По мнению Топилина, зарплаты должны выравниваться и расти в среднем пропорционально трудовому опыту и возрасту гражданина.

"Мы будем сдвигать планку возраста и, безусловно, люди будут больше трудиться и получать большие зарплаты", — отметил министр.

Он также рассказал, что часто высококвалифицированные специалисты в возрасте 55 лет хотят уйти на пенсию, из-за чего компания теряет важного сотрудника.

"Для меня это, как для работодателя, трагедия. Все зависит от компетенции. А если мы не развиваемся и не добавляем знания, то это всегда проблема", — подчеркнул Топилин.