Среда, 4 Июль, 18:17

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Квартиры какого застройщика вы бы предпочли купить в Барнауле?

Спецпроекты

Форум

$ 63,23
€ 73,71
406946
20°
Обь
394см -15

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Топилин: зарплаты россиян выросли на 10% за 3-4 месяца 2018 года

, ИА "Амител"
Он также рассказал о трагедии, когда квалифицированные специалисты хотят уйти на пенсию

Фото: delo-kira.ru

Глава Минтруда Максим Топилин в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что реальные зарплаты россиян выросли почти на 10% за несколько месяцев 2018 года.

"У нас наблюдается резкое снижение численности населения в трудоспособном возрасте. У нас сейчас уровень безработицы ниже 4%, такого никогда не было. Реальные зарплаты растут, за три-четыре месяца этого года почти на 10%, такого не было с начала 2000-х годов", — сказал Топилин.

"Почему растут реальные зарплаты? У нас дисбаланс на рынке труда, рабочих рук нет", — добавил министр.

По мнению Топилина, зарплаты должны выравниваться и расти в среднем пропорционально трудовому опыту и возрасту гражданина.

"Мы будем сдвигать планку возраста и, безусловно, люди будут больше трудиться и получать большие зарплаты", — отметил министр.

Он также рассказал, что часто высококвалифицированные специалисты в возрасте 55 лет хотят уйти на пенсию, из-за чего компания теряет важного сотрудника.

"Для меня это, как для работодателя, трагедия. Все зависит от компетенции. А если мы не развиваемся и не добавляем знания, то это всегда проблема", — подчеркнул Топилин.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

4.07.2018 17:26
- гость -

Во Свистоплясов

0  0
4.07.2018 17:26
Гы-Гы

Где всё время растут зарплаты? Я хочу у дибилина спросить.

0  0
4.07.2018 17:27
- гость -

"словоблудие" - чинуша одним словом
с 2015 года ни копейки з/п не выросла

0  0
4.07.2018 17:31
- гость -

Сказочник

0  0
4.07.2018 17:34
Гонец из Пензы

меня просто пугает уже как растут зарплаты. у меня не растут, у знакомых, родственников не растут, а у топилиных растут.
это как же они лихо растут у тех у кого и правда растут?
если у 10 человек зарплаты не растут, значит у кого-то одного зарплата выросла процентов на 100?

0  0
4.07.2018 17:41
777

Налогов ещё больше и больше! А налоги и так чрезмерны, и экономика в стагнации. Рост зарпллат , ха-ха-ха... Покажите этому недоумку кривую Лафферта!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
18:07
Путин подписал поправки в бюджет на 2018 год 0
17:49
Руководство комбината школьного питания в Рубцовске сядут за взятки 0
17:33
Песков прокомментировал слухи о новом дефолте в России 1
17:25
Биотуалет на крыше недостроенной высотки взволновал барнаульцев 3
17:15
Топилин: зарплаты россиян выросли на 10% за 3-4 месяца 2018 года 6
17:12
Условия печати предвыборной агитации типографии "ЦПК" в Алтайском крае 0
17:03
Участок трассы перекроют под Барнаулом из-за военных учений 0
16:53
Родственники жертв пожара в "Зимней вишне" получат еще по два млн рублей 0
16:47
Условия печати предвыборной агитации "Центр политконсалтинга" для Кузбасса 0
16:34
Щенка микрошпица окраса оранж-соболь продают в Бийске за 150 тысяч рублей 2
16:23
92-летнего ветерана отказались везти на "скорой", чтобы не "умер в машине" 2
16:14
Мужчина в компании пяти девушек создал подпольное казино в Бийске 0
16:01
"Полное безобразие": депутат Госдумы о массовом недоливе топлива на АЗС 4
15:48
Желание помочь брату довело томича в Алтайском крае до суда 1
15:32
Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда 9
15:22
Барнаульский депутат приняла участие во Всероссийском муниципальном форуме 0
15:21
Дилетантство: барнаульский архитектор об эксперте, недовольном туркластером 11
15:12
Число аптек сократят в России, чтобы увеличить доступность лекарств 10
15:08
Дело экс-начальника отдела транспорта и связи мэрии Бийска ушло в суд 0
14:53
Каждый пятый россиянин уверен, что Россия станет чемпионом мира по футболу 3
14:40
Барнаульцев приглашают 7 июля в фан-зону на трансляцию игры Россия-Хорватия 0
14:32
Российская сборная стала самой эффективной командой на ЧМ-2018 5
14:23
Снесенный паводком мост просят восстановить в Барнауле 1
14:11
Томенко оценил зарплаты путейцев и назвал РЖД локомотивом роста экономики 18
14:02
РПЦ запретили строить храм до небес в ХМАО 4
13:51
Роскачество рассказало, как выбрать вкусный арбуз 4
13:33
Краевые власти готовы отдать за новогодние подарки почти 27 млн рублей 1
13:25
Незаконный вывод за рубеж более 18 млн рублей выявили в Алтайском крае 1
13:12
Более 1000 бийчан вышли на митинг против повышения пенсионного возраста 27
13:07
СМИ: иркутские чиновники обобрали мать погибшего в Сирии солдата 12
12:50
Бывшему премьеру Малайзии в суде предъявили обвинения 2
12:32
Погода угомонилась: Алтайский край вышел из "штормового пика" 2
12:15
Алтайский край назвали лидером по числу психических расстройств в стране 20
12:03
Минфин планирует ужесточить контроль над оборотом пива 7
11:48
Асфальт провалился под автомобилем рядом со зданием двух судов в Барнауле 1
11:34
Немного потерпеть: жителям Барнаула через неделю вернут горячую воду 0
11:24
"Почта России" 11 лет доставляла женщине письмо от покойной матери 0
11:13
Цены на бензин в Алтайском крае пережили четырехнедельную "заморозку" 1
11:03
Педофилов предлагают наказывать пожизненным сроком 9
10:50
Исключения для священников сделают в Трудовом кодексе 7
10:32
Работает или нет: горожане спорят из-за светофора на оживленном перекрестке 4
10:22
"Кровавый дождь" прошел в Норильске 0
10:14
Минфин рассказал, как повышение НДС скажется на стоимости бензина 11
10:02
Двух человек в Англии госпитализировали из-за "неизвестного вещества" 6
10:00
Барнаульцев приглашают на семейный автофестиваль 0
09:54
Пожар произошел на барнаульском заводе, где ранее погибли трое рабочих 3
09:36
Светофоры отключат на три с половиной часа на перекрестке в центре Барнаула 0
09:27
Ночной пожар в жилом доме тушили шесть человек в Рубцовске 0
09:13
Предсказано повторение кризиса 20-летней давности 11
09:02
Эксперт: Госдума никогда не примет законопроект о наследовании пенсий 7
09:00
На что способны четыре стихии: научное шоу в Барнауле 0
08:51
Путин подписал закон о повышении госпошлины за выдачу документов 18
08:39
Схемы обмана на АЗС раскрыли в Федерации автовладельцев России 4
08:21
Топ-менеджер "Леруа Мерлен" отстранена за "ватку" 14
08:06
Че Гевара XIX столетия: подборка интересных фактов о Джузеппе Гарибальди 2
07:50
"Человек-муравей и Оса": почему этот фильм нужно обязательно посмотреть 0
07:34
Квартиру с теплым полом и "мягким" светом продают в Барнауле за 6 млн руб. 4
07:22
Какие лампочки запретили использовать в России с 1 июля 7
07:15
По закону, а не по понятиям или За что могут оштрафовать дачника 4
07:03
"Шукшинские дни на Алтае": все самое интересное о Всероссийском фестивале
С чего начиналась история фестиваля и почему его нужно посетить каждому
06:48
Чисто, но не переодеться: как отдыхают на искусственном пляже под Барнаулом 9
06:32
Город-сказка, или как влюбиться в Саранск за сутки: дневник ЧМ-2018 0
06:23
Сладко: очаровательные девушки с клубникой 0
06:14
Похолодание с грозами и градом пришло в Алтайский край 4 июля 2
06:01
Мы не уходим из политики: КПРФ о неучастии в выборах губернатора Алтая 7
05:05
Кроссовок из фильма "Назад в будущее" продали за 92 тысячи долларов 0
04:04
Названо имя убийцы рэпера Тупака 0
03:03
СМИ раскрыли схему обмана водителей на заправках в РФ 2
02:02
На Алтае совместное застолье закончилась убийством 0
01:05
Божественный фотошоп: ФСИН на Урале нарисовала спортзал для заключенных 2
00:04
Сборы российских картин возросли почти на 60% с начала 2018 года 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.