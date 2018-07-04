Глава Минтруда Максим Топилин в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что реальные зарплаты россиян выросли почти на 10% за несколько месяцев 2018 года.
"У нас наблюдается резкое снижение численности населения в трудоспособном возрасте. У нас сейчас уровень безработицы ниже 4%, такого никогда не было. Реальные зарплаты растут, за три-четыре месяца этого года почти на 10%, такого не было с начала 2000-х годов", — сказал Топилин.
"Почему растут реальные зарплаты? У нас дисбаланс на рынке труда, рабочих рук нет", — добавил министр.
По мнению Топилина, зарплаты должны выравниваться и расти в среднем пропорционально трудовому опыту и возрасту гражданина.
"Мы будем сдвигать планку возраста и, безусловно, люди будут больше трудиться и получать большие зарплаты", — отметил министр.
Он также рассказал, что часто высококвалифицированные специалисты в возрасте 55 лет хотят уйти на пенсию, из-за чего компания теряет важного сотрудника.
"Для меня это, как для работодателя, трагедия. Все зависит от компетенции. А если мы не развиваемся и не добавляем знания, то это всегда проблема", — подчеркнул Топилин.
Комментарии
Во Свистоплясов
Где всё время растут зарплаты? Я хочу у дибилина спросить.
"словоблудие" - чинуша одним словом
с 2015 года ни копейки з/п не выросла
Сказочник
меня просто пугает уже как растут зарплаты. у меня не растут, у знакомых, родственников не растут, а у топилиных растут.
это как же они лихо растут у тех у кого и правда растут?
если у 10 человек зарплаты не растут, значит у кого-то одного зарплата выросла процентов на 100?
Налогов ещё больше и больше! А налоги и так чрезмерны, и экономика в стагнации. Рост зарпллат , ха-ха-ха... Покажите этому недоумку кривую Лафферта!