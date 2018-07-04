Песков прокомментировал слухи о новом дефолте в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о новом экономическом кризисе в РФ, который пройдет по сценарию, приведшему к дефолту 1998 года, сообщает LIFE SHOT.

Ранее Bank of America предупредил, что на мировом фондовом рынке может произойти повторение мирового кризиса 1997-1998 годов. По мнению экспертов, о событиях 20-летней давности напоминают аналогичные признаки: "Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран".

"Не знаю, чем руководствовались они [эксперты Bank of America], поэтому не стал бы вступать в дискуссию", — подчеркнул Песков.

"Значит, все будет хорошо?" — задали ему вопрос. "Наверняка!" — успокоил Песков.

Как пишет Bloomberg, на основе анализа трендов эксперты Bank of America прогнозируют возможное повторение событий 1998 года, когда в азиатском регионе случился мировой экономический кризис, а в России — дефолт. По данным банка, развивающиеся рынки рушатся под давлением сильного доллара, в то время как акции высокотехнологичных компаний продвигаются вверх.