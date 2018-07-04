Путин подписал поправки в бюджет на 2018 год

Президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2018 год, предусматривающие профицит в размере 0,5% ВВП, сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается, доходы бюджета в 2018 году увеличиваются на 1,815 трлн рублей — до 17,073 трлн рублей (17,4% ВВП), а расходы — на 61,9 млрд рублей, до 16,591 трлн рублей (16,9% ВВП).

Дефицит бюджета в 1,3% ВВП сменяется профицитом в 0,5% ВВП.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о поправках в бюджет Пенсионного фонда на 2018 год. Также президент подписал закон о повышении госпошлины за выдачу документов.