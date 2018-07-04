Путин подписал поправки в бюджет на 2018 год

Президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2018 год, предусматривающие профицит в размере 0,5% ВВП, сообщается на сайте Кремля.
Как отмечается, доходы бюджета в 2018 году увеличиваются на 1,815 трлн рублей — до 17,073 трлн рублей (17,4% ВВП), а расходы — на 61,9 млрд рублей, до 16,591 трлн рублей (16,9% ВВП).
Дефицит бюджета в 1,3% ВВП сменяется профицитом в 0,5% ВВП.
Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о поправках в бюджет Пенсионного фонда на 2018 год. Также президент подписал закон о повышении госпошлины за выдачу документов.
Комментарии
Профицит по-русски
1. Искусственная «накачка» средств в федеральный бюджет посредством отъема их из региональных и местных бюджетов практически сводит на нет возможности эффективного функционирования региональных и местных органов власти
2. Централизация финансовых ресурсов в руках органов власти всегда уменьшает финансовые возможности хозяйствующих субъектов, мешая им лучше оснастить производство, быстрее перейти на новые технологии и добиться тем самым более эффективных результатов хозяйствования, то в связи с этим излишняя мобилизация доходов в бюджет только вредит. Именно из-за этого негативного влияния профицита бюджета на экономику в законодательстве многих стран присутствует правовая норма, запрещающая формировать и принимать бюджет с превышением доходов над расходами.
3. Создание профицита консолидированного бюджета государства сродни хранению денег в чулке -- средства просто обесценятся.
минусы профицита
1. Искусственная «накачка» средств в федеральный бюджет посредством отъема их из региональных и местных бюджетов практически сводит на нет возможности эффективного функционирования региональных и местных органов власти
2. Централизация финансовых ресурсов в руках органов власти всегда уменьшает финансовые возможности хозяйствующих субъектов, мешая им лучше оснастить производство, быстрее перейти на новые технологии и добиться тем самым более эффективных результатов хозяйствования, то в связи с этим излишняя мобилизация доходов в бюджет только вредит. Именно из-за этого негативного влияния профицита бюджета на экономику в законодательстве многих стран присутствует правовая норма, запрещающая формировать и принимать бюджет с превышением доходов над расходами.
3. Создание профицита консолидированного бюджета государства сродни хранению денег в чулке -- средства просто обесценятся.
Хорошо, что после этой экономической новости простой россиянин стал лучше и зажиточнее жить. Улучшилось здравоохранение, снизились реальные цены в магазинах, выросла реальная зарплата и пенсия. Хорошо, что именно такие экономические рычаги Президента В.В.Путина приводят к прогнозируемым и дальновидным результатам.