Основная задача, которую преследовал Forbes — это независимая оценка качества российского образования. Издание выяснило, какие российские вузы выпускают специалистов с хорошей предпринимательской хваткой, получивших качественное образование, и имеющих все шансы в дальнейшем войти в список Forbes.

При создании рейтинга вузов основой послужил мониторинг эффективности деятельности более 600 заведений высшего образования, подготовленного Минобразования. При этом учитывалось не только качество образования, но и статистика о последующем трудоустройстве выпускников высших учебных заведений, а также востребованность таких специалистов в регионах и количестве предпринимателей среди них.

В итоге рейтинг выявил качество образования, качество выпускников и "элитность" вуза (долю выпускников-предпринимателей в нем). Список состоит из 100 учреждений.

Примечательно, что в данный рейтинг вошло два университета Алтайского края — Финансовый университет при Правительстве РФ (в Барнауле есть филиал – прим.ред.), занявший 11 строчку в списке, и АГМУ на 65 строчке рейтинга.

Так, Барнаульский филиал Финансового университета при Правительстве РФ доказал, что качество получаемого студентами образования в сфере финансов, учета и управления находится на одном из самых высоких уровней в целом по России. Об этом же говорит тот факт, что практически 100% выпускников востребованы на рынке труда и впоследствии успешно трудоустроены. На сегодняшний день выпускники вуза успешно работают в госструктурах и коммерческих организациях, банках, налоговой службе, казначействе, являются руководителями различного уровня структур государственной и муниципальной власти в Алтайском крае и других регионах, успешно ведут собственный бизнес. Соответственно, и уровень доходов таких специалистов остается на довольно высоком уровне, отсюда и "элитность" вузов, выпускающих подобных специалистов.

Впрочем, оказаться в престижном рейтинге Forbes – приятная и констатирующая факты действительность, которая лишь дает вузу стимул двигаться далее в правильном направлении, предоставляя возможность целеустремленным и активным молодым людям получать качественное образование, открывающее впоследствии перед специалистом все дороги.

Между тем, в Финансовом университете при Правительстве РФ в Барнауле в настоящее время продолжается приемная кампания. Вуз приглашает абитуриентов на очное, заочное, вечернее отделения, в магистратуру и бакалавриат. Предусмотрены бюджетные и платные места. Подробности можно узнать в приемной комиссии университета.

Б​арнаульский филиал Финансового университета​​ при Правительстве РФ:

г. Барнаул, просп. Ленина, 54

Тел.: 8 (3852) 569-269, 569-270

Сайт: barnaul.fa.ru​

E-mail: barnaul@fa.ru

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