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Реальные сроки получили бывшие директор и главный бухгалтер комбината школьного питания Рубцовска за получение взяток и подкуп.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, установлено, что с 2011 по 2017 год, директор комбината школьного питания, являющегося, к слову, МУПом, и его главный бухгалтер незаконно получали от представителей различных коммерческих организаций и бизнесменов коммерческий подкуп и взятки на общую сумму более одного миллиона рублей.

"Денежные средства были получены за действия, входящие в их служебные полномочия и в интересах фирм, а именно за заключение договоров поставки продуктов питания и перечисление оплаты в безналичной форме за поставленные на комбинат товары. В апреле 2017 года противоправные действия обвиняемых были пресечены оперативными сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Алтайскому краю", — добавляют в СКР.

В итоге суд приговорил бывшего директора комбината к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 4 миллионов рублей. Экс-главбуха приговорили к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 2,5 миллиона рублей.