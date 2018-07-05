Громкий крик не младенца, а взрослого ребенка раздался в начале рабочего дня в штабе фонда "Облака". От неожиданности все сотрудники вышли в коридор и увидели там десятилетнюю девочку с длинными косичками, раскинутыми по плечам, и странным взглядом, погруженным в себя. Так здесь познакомились с Лизой. С "особенным ребенком", который воспринимает мир совсем не так, как большинство из нас.

Их называют особенными, детей с аутистическим расстройством. У них есть нарушение развития, неврологическое по своей природе, которое влияет на мышление, восприятие, внимание, социальные навыки и поведение. Они не умеют общаться, замкнуты в себе, даже боятся общаться с людьми, их круг интересов крайне ограничен, а многие действия повторяются.

По данным Минздрава России, распространенность аутизма составляет около одного случая на 100 детей. Но статистика это далеко не точная, ведь большинство педиатров не умеют распознавать расстройства аутистического спектра заболевания на ранних стадиях.

Когда неизвестно, сколько людей в нашей стране имеет диагноз "аутизм", не может быть разработана грамотная система помощи этим людям.

Конечно, есть организации, которые помогают. Примером тому может послужить "Выход в Петербурге" – благотворительный фонд содействия решению проблем аутизма. Фондом создан единственный в России центр социальной реабилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом "Антон тут рядом". Также организованы Центр подготовки к трудоустройству и квартиры сопровождаемого проживания, в которых подопечные Центра получают навыки самостоятельной жизни. Но таких организаций не так уж много.

И пока ситуация такова, люди, страдающие аутизмом, и их близкие будут наедине с этой проблемой. Так получается, что мамам и папам особенных детей просто некуда обратиться. И они путем проб и ошибок пытаются найти способ, как помочь своему ребенку.

По этому пути пошла Олеся – Настина мама.

О том, что у дочки аутизм, Олеся узнала, когда малышке еще не было двух лет. Она просто не говорила. Это обеспокоило маму и она отправилась к врачам. Диагноз был поставлен. И Олесе, вместо того, чтобы предложить лечение ребенка, сказали: "Оставьте его. Зачем он вам нужен? Вы же не сможете уделять достаточно времени другим детям".

Но пойти на такой шаг женщина не смогла. И с тех пор начала делать все, чтобы помочь своей девочке и научить ее жить в этом мире. Ведь, как бы это страшно ни звучало, однажды родителей не станет. И как тогда Лиза, уже взрослая, но по поведению настоящий ребенок, сможет выжить одна в этом мире? В мире, где к таким людям относятся не так уж по-доброму.

Три года назад Олеся узнала, что ее знакомые, которые тоже воспитывают ребенка-аутиста, побывали в реабилитационном центре в Краснодаре и прошли курс дельфинотерапии. Женщина решила отвезти туда свою дочку.

Первые дни Лиза всего боялась и даже не решалась подойти к животным. Но что-то такое произошло внутри у девочки, и она решилась приблизиться к дельфинам. Доверилась этим добрым существам. Особенно одному – дельфину Даше. Лиза и Даша стали настоящими друзьями.

Пусть кто-то и не верит в это, но дружба с дельфином помогла Лизе. Раньше, боясь каждого, она в страхе забивалась в уголок. Даже родной дедушка не мог обнять свою любимую внучку.

Два года реабилитации пошли девочке на пользу. Раньше замкнутая, она стала более открытой. Теперь она с радостью встречает своего деда, когда он приходит в гости. И не убегает с криками страха от учителей, которые приходят к Лизе на дом.

"Для нас это большая победа, — говорит Лизина мама. – Все учителя, психолог и логопед замечают эти изменения".

Чтобы видеть перемены, чтобы хоть как-то научить Лизу жить в обществе, Олеся каждый год с трудом собирает сумму, необходимую для поездки. Ведь ребенку с аутизмом не дают направление на курортно-санаторное лечение. Зачем? Ведь девочка и так нормальная. Такова позиция врачей.

И вот Олесе и ее мужу самим приходится заботиться о том, как помочь своей дочке. И они делают все, чтобы их маленькие победы стали основой для еще больших изменений. Но для этого нужно продолжать терапию.

В этом году Лиза снова ждет встречи со своей любимицей Дашей. Но для этого семье требуется немалая сумма, которую они не в силах достать.

Стоимость билетов туда и обратно для Лизы и ее мамы составляет 67 тысяч рублей. Из них семья оплачивает 16 тысяч рублей, остальные средства на перелет обеспечивает благотворительный фонд "Линия жизни".

Но семье необходимо еще 42 тысячи рублей, чтобы оплатить двухнедельный курс дельфинотерапии.

Давайте поможем Лизе снова встретиться с Дашей и дадим маленькой девочке шанс научиться жить среди людей. Не бояться ничего и чувствовать себя полноценной.

"Дорогие друзья фонда "Облака", пожалуйста, расскажите нашу историю на вашей странице в социальных сетях Одноклассники, Facebook, Вконтакте и Инстаграм. Благодарим вас, что раз за разом поддерживаете нас, помогаете нашим подопечным семьям вернуться к нормальной жизни. Каждый ваш лайк, репост, пожертвование – это не просто отклик на чужую беду. Это безграничная моральная поддержка, которая заставляет людей не опускать руки, поверить, что они не одни, что они кому-то нужны", — просят в фонде "Облака".

Реквизиты для пожертвования на оказание помощи Лизе с СМС: "помогаю Лизе":

- Сбербанк: карта 4276020427762163 зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда).

- По номеру телефона, привязанного к карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.;

- СМС на короткий номер 3434 с кодовым словом "ОБЛАКА 100". Цифра после пробела означает сумму пожертвования: 100 руб.

- Если вы хотите отправить средства сразу на юридический счет от физического или юридического лица, пожертвуйте по данным счета: р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774.

- Пожертвовать через официальный сайт фонда: www.fondoblaka.com через кнопку "ПОМОЧЬ".

Все поступившие средства передаются на адресные программы фонда в помощь семьям. Отчет можно увидеть под постом или в теме семьи.

Фонд "Облака"

г. Барнаул,ул. М. Горького, 45 (правое крыло)

тел.: 8 (3852) 590-180

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