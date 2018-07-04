Фото: vk.com/incident22

Жители Барнаула в социальных сетях обсуждают биотуалет, установленный на строящейся высотке.

Фотографии уборной, находящейся недалеко от края на верхнем ярусе строения, опубликованы в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Участница нашего сообщества заметила на улице Шумакова на строящемся многоэтажном доме биотуалет, который расположен на самом краю недостроенного этажа", — отмечает автор заметки.

Горожане активно комментируют снимки, отмечая: "Нет спасибо, я лучше дома схожу", "Проблема с запорами, наверное, решена", "Война войной, а в туалет-то хочется", "Красиво жить не запретишь".