В Орле нетрезвая водитель трамвая протаранила автомобиль, после чего продолжила движение пытаясь скрыться. Остановить нарушительницу удалось только через несколько кварталов, сообщает НТВ.

На видео пьяную вагоновожатую выводят из трамвая сотрудники полиции. Женщину пришлось поддерживать, так как она не могла держаться на ногах.

"Тут не пятьдесят грамм, а походу в хлам", — комментирует очевидец.



Как сообщают "Орловские новости", сотрудницу муниципального предприятия уже уволили по статье.

"В семье не без урода. Выпила водки, совершила ДТП. Это вопиющий случай. И водителя мы увольняем по статье", — заявил помощник генерального директора МУП "Трамвайно-троллейбусного предприятия" Леонид Агибалов.



Он также добавил, что скорее всего, женщина решила выпить уже находясь на рабочем месте — прямо в трамвае.