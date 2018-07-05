Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Нежаркая и местами дождливая погода ждет жителей Алтайского края в четверг, 5 июля.
Согласно информации регионального Гидрометцентра, осадки прогнозируются в отдельных районах края. Местами возможна гроза.
Дневные температуры составят +20...+25 градусов. Ветер северный, 4-9 метров в секунду, местами порывы 16 метров.
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В Барнауле возможен небольшой дождь, гроза. Днем в краевой столице будет +21...+23 градусов.
Ветер северный, 6-11 метров в секунду.
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