Жители Камня-на-Оби заметили гуляющего по улицам верблюда

В Камни-на-Оби в разных частях города был замечен прогуливающийся верблюд, фотографии которого местные жители опубликовали в социальных сетях, сообщает "Катунь24".

Животное появилось в районе озера Партизанское. Двигалось оно в сторону садоводств. Через некоторое время его заметили уже на Новоярковской трассе.

Как пишут "Каменские известия", дело в том, что в поселке Самарский Каменского района уже не первый год разводят этих животных. Животное, по словам хозяина, было приобретено год назад. Как только верблюда сняли с привязи, он сбежал. В данный момент зверь пойман и отправлен обратно на ферму.

Подобный побег — не единичный случай. В прошлом году один верблюд уже убегал с привязи и был пойман в Благовещенском районе.