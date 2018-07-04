В Барнауле направлено в суд уголовное дело об умышленном столкновении 78 автомобилей с целью получения страховых выплат, сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

По версии следствия, обвиняемые приобретали автомобили и заключали договоры страхования ОСАГО в одной из страховых компаний. После они умышленно совершали столкновение автомобилей, оформляли необходимые документы по ДТП, оформляли акты осмотров транспортных средств, изготавливали и предоставляли в страховую компанию документы о наступлении страхового случая для прямого возмещения убытков по ОСАГО.

Деньги от страховой компании мужчины делили между собой. "Таким образом, участники группы умышленно совершили 78 столкновений автомобилей. Однако страховая компания по 20 страховым случаям выплаты приостановила", — говорится в сообщении прокуратуры.

В связи с этим, как отмечается, обвиняемые не довели начатое преступление до конца по независящим от них обстоятельствам в этих 20 случаях.

Также сообщается, что злоумышленники пытались похитить путем обмана относительно наступления страхового случая денежные средства страховой компании на сумму более 5 000 000 рублей.