Четверг, 5 Июль, 09:19

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Квартиры какого застройщика вы бы предпочли купить в Барнауле?

Спецпроекты

Форум

$ 63,23
€ 73,71
414555
20°
Обь
394см -15

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Квартиру с перепланировкой и зимним садом продают в Барнауле за 12 млн руб

, ИА "Амител"
Жилье площадью 122 квадратных метра находится на улице Пролетарской

Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 122 квадратных метра продают в центре Барнаула за 11,999 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено на 10 уровне кирпичной многоэтажки на улице Пролетарской. В доме установлено видеонаблюдение, имеется консьерж.

"Дизайнерский ремонт, качественные дорогие строительные материалы, качественный ремонт, витражные окна, зимний сад, узаконена перепланировка, встроенная кухонная мебель и бытовая техника, встроенные шкаф-купе", — отмечает автор объявления.

Реальному покупателю обещают торг.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
09:16
СМИ: Кремль готовит массированную пропаганду пенсионной реформы 0
09:02
Памфилова раскритиковала интерес наблюдателей к видеозаписям с участков 0
08:52
Общественная палата призвала обсуждать пенсионную реформу 0
08:45
Например, колесо обозрения: что хотят видеть в Нагорном парке барнаульцы 0
08:43
Эксперты усомнились в объявленном Топилиным росте доходов россиян 0
08:26
Новая памятная дата появится в России 0
08:17
Как выбрать и где купить праздничный фейерверк для свадьбы 0
08:06
"Особенная" девочка Лиза и дельфин Даша: встретятся ли они снова 0
07:50
Король: лучшие фотографии неподражаемого Элвиса Пресли 6
07:34
Что запрещено делать в лесах Алтайского края 0
07:22
Квартиру с перепланировкой и зимним садом продают в Барнауле за 12 млн руб 0
07:15
Уголовное дело "Изумрудной страны" стартует в Алтайском краевом суде 0
07:03
Пока, славный уголок: на улице Гоголя в Барнауле начали снос зданий 0
06:48
Африканское пекло, или почему проиграли исландцы: дневник ЧМ-2018 0
06:32
Слишком откровенно: как выглядели первые раздельные купальники 0
06:17
Дождливую и нежаркую погоду обещают в Алтайском крае 5 июля 0
06:01
На пенсию в гробах: алтайские депутаты выступили против пенсионной реформы 0
05:40
МЧС готово помочь вызволить школьников из затопленной пещере в Таиланде 0
04:51
Рекламу дипломов и курсовых на заказ запретят в Госдуме 0
03:46
Стало известно, кто будет судить на матче Россия-Хорватия в ЧМ-2018 0
02:40
Победительницу "Евровидения-2018" обвинили в плагиате 2
01:51
Джоан Роулинг высмеяла Трампа за опечатку в Twitter 0
00:17
Ученые выяснили, в каком возрасте лучше заводить семью 0
23:51
МВД проверит полицейских Бурятии на пытки и убийства людей 4
23:48
Аршавин оценил шансы сборной России на победу на ЧМ 0
23:29
Выдающийся хоровой дирижер Куликов умер в Москве 0
22:56
Два человека погибли при столкновении поезда с грузовиком под Ростовом 0
22:41
Двух человек сбили на пешеходном переходе в Барнауле 0
22:16
Друзь поспорил с Топилиным о курящих работниках 0
21:43
Всероссийская регистрация чувств пройдет 8 июля 1
21:35
Топилин предложил давать премии некурящим сотрудникам 3
21:17
Названы АЗС, на которых автовладельцам недоливают топливо 4
20:51
Сто самых дорогих квартир в Москве стоят 741 млн долларов 0
20:35
"Руки-базуки" сделал "ноги-ракеты" 5
20:21
Минэкономразвития предсказало ослабление рубля 0
19:51
Жители Алтая ради страховки устроили ДТП для 78 автомобилей 0
19:29
Песков рассказал, приедет ли Путин на матч с Хорватией 2
19:08
Коротко о главном: Шукшинские дни, выборы и нервные расстройства на Алтае
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 4 июля
18:51
Пьяная водитель трамвая врезалась в автомобиль и попыталась скрыться 2
18:34
Жители Камня-на-Оби заметили гуляющего по улицам верблюда 0
18:07
Путин подписал поправки в бюджет на 2018 год 3
17:49
Руководители комбината школьного питания в Рубцовске сядут за взятки 1
17:33
Песков прокомментировал слухи о новом дефолте в России 5
17:25
Биотуалет на крыше недостроенной высотки взволновал барнаульцев 9
17:15
Топилин: зарплаты россиян выросли на 10% за 3-4 месяца 2018 года 14
17:12
Условия печати предвыборной агитации типографии "ЦПК" в Алтайском крае 0
17:03
Участок трассы перекроют под Барнаулом из-за военных учений 0
16:53
Родственники жертв пожара в "Зимней вишне" получат еще по два млн рублей 0
16:47
Условия печати предвыборной агитации "Центр политконсалтинга" для Кузбасса 0
16:34
Щенка микрошпица окраса оранж-соболь продают в Бийске за 150 тысяч рублей 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.