Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 122 квадратных метра продают в центре Барнаула за 11,999 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено на 10 уровне кирпичной многоэтажки на улице Пролетарской. В доме установлено видеонаблюдение, имеется консьерж.

"Дизайнерский ремонт, качественные дорогие строительные материалы, качественный ремонт, витражные окна, зимний сад, узаконена перепланировка, встроенная кухонная мебель и бытовая техника, встроенные шкаф-купе", — отмечает автор объявления.

Реальному покупателю обещают торг.