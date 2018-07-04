Минэкономразвития предсказало ослабление рубля

Курс рубля в среднем за 2018 г. составит 60,8 руб./$ и останется вблизи текущих значений, говорится в опубликованной Минэкономразвития "картине экономики", пишут "Ведомости".

Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует постепенное ослабление рубля. По прогнозу министерства, в 2019 г. курс доллара увеличится до 63,2 руб., в 2020 г. — до 63,8 руб., в 2021 г. — до 64 руб., в 2022 г. — до 64,7 руб., в 2023 г. — 66,3 руб., в 2024 г. — до 68 руб.

Сегодняшний курс рубля стал следствием в первую очередь глобального давления на валюты развивающихся стран и укрепления доллара, отмечает Минэкономразвития.

При этом влияние на курс национальной валюты со стороны объявленных в апреле санкций США к настоящему моменту исчерпано, полагают в министерстве.

На горизонте до 2024 г. по мере исчерпания стимулирующих бюджетных мер США и нормализации денежно-кредитной политики Европейского центробанка Минэкономразвития ожидает ослабление доллара относительно евро, что также скажется на рубле и валютах развивающихся стран.