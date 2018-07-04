"Руки-базуки" сделал "ноги-ракеты"

Кирилл Терешин по прозвищу "руки-базуки" увеличил свои икры, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Instagram молодого человека.

Терешин опубликовал фотографию раздутой ноги, назвав свои икры ракетами и сопроводив фото эмоциональным комментарием. В нем он сообщил о своих планах приблизить объемы мышц ног к бицепсам.

"Я сделаю икры как руки, мое ядерное оружие будет самое сильное и большое", — сообщил он.

Также Терешин обратился к себе словом "урод". По его мнению, он теперь не человек, а "существо".