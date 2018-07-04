Сто самых дорогих квартир в Москве стоят 741 млн долларов

Совокупная стоимость ста самых дорогих предложений элитного рынка Москвы в июле 2018-го составила 741 миллион долларов, пишет "Дом".

Самый дорогой лот выставлен за 26 миллионов долларов, самый дешевый — 1,5 млн. Об этом говорится в материалах компании Savills.

53% всего предложения первой сотни элитных квартир столицы экспонируется на первичном рынке, 47% — на вторичном.

Пятерку новостроек с самыми дорогими квартирами в июле 2018-го составили Noble Row (Хилков переулок), Nabokov (Курсовой переулок), ЖК Малая Бронная,15, Дом Бакст (Малый Козихинский переулок) и Резиденция на Всеволожском (Всеволожский переулок).

В топ-5 самых дорогих домов вторичного рынка вошли Grand Prix (Бутиковский переулок), а также дома в Брюсовом переулке, 19, в Охотный ряду, 2, в Хилковом переулке, 5 и на Большой Никитской, 45.

Максимальная концентрация сверхдорогих лотов, по статистике Savills, отмечается в районе Остоженки (37 квартир). На втором месте по данному показателю Патриаршие пруды, где продается 29 лотов, на третьем — район Тверской с 13 лотами.

Ранее эксперты агентства Kalinka Group подсчитали, что порядка 68% вторичных квартир в районе Остоженки стоят пустыми: их владельцы не проживают в них сами, при этом они не хотят ни снижать цены, ни выставлять жилье на рынок аренды. При этом, как отмечают эксперты компании, ценовые ожидания собственников этих квартир завышены примерно вдвое.