Всероссийская регистрация чувств пройдет 8 июля

Всероссийская регистрация чувств состоится в Муроме 8 июля — в День семьи, любви и верности. Необычное действо организуют городские власти и СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, сообщает НСН.

Необходимо зайти на сайт и рассказать о своих чувствах к родным и близким людям. В День Петра и Февронии эти признания будут транслироваться с большого экрана. Таким образом, как отмечается, у каждого желающего появится возможность виртуально своими чувствами почтить память указанных святых на их родине.

Инициатор мероприятия и создатель СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ обещает подписать специальный сертификат о том, что ваше признание прозвучало на муромской земле.

В цифровом формате свидетельство будет направлено на адрес, указанный при публикации. Организаторы уверены, что добрые пожелания друг другу в праздничный день укрепят в каждом доме счастье, радость и любовь.