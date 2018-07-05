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Вручение дипломов прошло в Финуниверситете при Правительстве РФ в Барнауле

, ИА "Амител"
Торжественное мероприятие состоялось накануне в вузе

4 июля в Барнаульском филиале Финансового университета при Правительстве РФ прошло главное общеуниверситетское мероприятие учебного года – торжественное вручение дипломов о высшем образовании. В этот день 245 человек получили долгожданные документы об окончании одного из самых престижных российских вузов.

"Почти 10% из общего числа выпускников получили дипломы с отличием. 70% выпускников к моменту выпуска уже трудоустроены и это с учетом студентов-очников. Многих студентов работодатели "разобрали" уже во время учебы и практики. В свою очередь, желаем удачи и профессиональных свершений молодым специалистам", — говорит директор Барнаульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Валерия Иванова.

Вуз является ведущим в Алтайском крае в сфере финансов, учета и управления. Его выпускники всегда востребованы на рынке труда, успешно трудоустраиваются и в дальнейшем многие из них достигают немалых высот в карьере. Так, на сегодняшний день выпускники вуза занимают должности в госструктурах и коммерческих организациях, банках, налоговой службе, казначействе, являются руководителями различного уровня структур государственной и муниципальной власти в Алтайском крае и других регионах, организовывают собственный бизнес.

О качестве образования, которое можно получить в этом вузе, также свидетельствует рейтинг экономических вузов России-2018. Список лучших высших учебных заведений по уровню зарплат выпускников 2012–2017 годов, занятых в сфере "Финансы и экономика", был составлен сервисом "Superjob для студентов". Финансовый университет при Правительстве РФ вошел в пятерку лидеров данного рейтинга. Качественное образование, возможность обучения на очном, заочном, вечернем отделениях, в магистратуре и на бакалавриате, на бюджетной или платной основе, а также возможность дальнейшей успешной самореализации выпускников – визитная карточка вуза.

Б​арнаульский филиал Финансового университета​​ при Правительстве РФ: 
г. Барнаул, просп. Ленина, 54
Тел.: 8 (3852) 569-269, 569-270
Сайт: barnaul.fa.ru​
E-mail: barnaul@fa.ru
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Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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