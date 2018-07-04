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Друзь поспорил с Топилиным о курящих работниках

, ИА "Амител"
"Кто-то в курилке просто курит, а кто-то обсуждает рабочие проблемы, поскольку на рабочем месте курить нельзя", - отметил Друзь

Фото: journal.taxovichkof.ru

сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков, магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь в эфире НСН заявил, что далеко не всегда курение мешает рабочему процессу.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин в эфире радиостанции "Говорит Москва" предложил работодателям выплачивать некурящим работникам премии, так как они не теряют времени на перекуры.

"Никто не может запретить работодателю делать то, что он хочет. Продуктивность же, на мой взгляд, надо оценивать по результату работников. В свое время, когда я работал программистом, мы не прерывали обсуждение наших проблем с коллегами на перекур, а продолжали обсуждать это дело в курилке. Каждый раз бывает по-разному. Но, в принципе, работодатель свободен в своих предпочтениях. Если он считает, что надо каким-то образом дискриминировать курильщиков, то это его право. В отличие от государства, которое ко всем гражданам должно относиться одинаково. Кто-то в курилке просто курит, а кто-то обсуждает рабочие проблемы, поскольку на рабочем месте курить нельзя. Бывает по-разному", — сказал Друзь.

Ранее он уже высказывался об антитабачном законе в России. В частности, он заявлял, что закон устроен крайне неудобно, и это приводит к большому количеству нарушителей. Он также поддержал возвращение курилок в аэропорты, чтобы сократить число нарушителей и облегчить жизнь некурящим.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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