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Африканское пекло, или почему проиграли исландцы: дневник ЧМ-2018

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Четвертая часть путевых заметок корреспондента портала Amic.ru, на этот раз посетившего матч Нигерия - Исландия

Фото: facebook.com

Такие разные попутчики

В Волгоград я попал транзитом через Москву, пока ехал в поезде из Саранска, разговорился со своими попутчиками — супружеской парой из Англии. Оказалось, что в браке они состоят уже несколько лет, и если британец был самым настоящим, то супруга его оказалась россиянкой. Более того, хотя она и родилась в центральной части страны, часть ее дальних родственников проживала на Алтае и Барнаул для нее не просто обычная точка на карте.

Чета решила сосредоточиться только на играх ЧМ в Саранске, не попав в итоге ни на один матч сборной Англии. Помимо в целом позитивного впечатления от чемпионата мира и России, мои собеседники между тем пожаловались на достаточно дорогие билеты на футбол.

Несколько свободных часов, что выдались у меня в Москве, я потратил на пешую прогулку в центре. Красная площадь, кстати, превратилась в своеобразную неофициальную фан-зону, где встретить можно было болельщиков едва ли не всех команд-участниц мундиаля. Не менее живописно в футбольном смысле выглядел и расположенный неподалеку от стен Кремля парк "Зарядье". Исландцев, правда, здесь застать уже не удалось, с ними я пересекся позднее в Волгограде.

Поезд, которым я добирался в этот раз до города на Волге, состоял преимущественно из российских болельщиков. Тем не менее в купе у нас оказался еще и китаец. Он почти не разговаривал по-английски, зато с удовольствием уплетал "Доширак", "Ролтон" и "Биг-Бон", с улыбкой заявив, что все это конечно не настоящая "chinese food", но кушать-то хочется.

Без "потемкинских деревень"

Волгоград оказался достаточно противоречивым местом. Из всех городов, которые я посетил до этого (Екатеринбург, Самара, Саранск) дыхание чемпионата мира здесь ощущалось меньше всего. Волгоград на первый поверхностный взгляд, конечно, куда более предназначен для того, чтобы жить в нем, нежели чем рассчитан для туристов. Тем не менее те объекты, что остались здесь с середины прошлого века, они святы для любого русского, так как неразрывно связаны с Великой Отечественной войной. Память о Сталинградской битве навсегда осталась в названиях улиц. Наверное нет такого человека, для которого дом Павлова или знаменитый военный музей остались бы пустым звуком. Я уж молчу про Мамаев курган.

...Между тем Волгоград местами выглядел не очень опрятно, а набережная и вовсе произвела удручающее впечатление — фактически она была запущена, и как видно, никаких особых усилий местные власти не предпринимали, чтобы хоть немного привести ее в порядок к мундиалю. Вызвало недоумение и футбольное благоустройство города — например на совершенно голом участке земли, площадью примерно в 300-400 кв. м одиноко маячили несколько цветочных клумб, выполненных в виде мячей.

Футбол на пляже в +35

К слову сказать, уже в 7 утра в Волгограде стояло такое пекло, что термометр подбирался к отметке в 28 градусов. Днем в тени температура была уже 35, сколько на солнце — судить не берусь, но открытые части тела прожигало как огнем. В поезде познакомился с ребятами из Москвы, выяснилось, что они также как и я, болеют за московский "Спартак". До матча мы вместе отправились бродить по городу, в конце концов изрядно утомившись на жаре, решили перейти мост и искупаться в Волге. Сказано — сделано.

Кстати, импровизированный пляж, где мы оказались, уже в обед понемногу стал заполняться отдыхающими. Сама вода в реке оказалась на удивление прохладной, несмотря на то, что высокие температуры держались здесь почти целый месяц. После купания мы даже провели матч по пляжному мини-футболу с местными ребятами. Правда, отсутствие сыгранности, а также опыта игры на песке привело к поражению от волгоградских кудесников мяча — 2:5.

"Родина-мать зовет!"

Далее наш путь лежал в историческую часть города. Колоссальное впечатление произвел не только дом Павлова, но и музей-панорама "Сталинградская битва". Ну и конечно же, Мамаев курган, который прекрасно видно еще на подъезде к городу из окна поезда. Так совпало, что в Волгограде я оказался 22 июня. Не стоит наверное объяснять, значение этой даты в нашей истории. К монументу "Родина-мать зовет!" я поднимался дважды — днем при свете солнца, еще до матча, и вечером после футбола в сумерках.
Сказать, что в том месте пробирает дрожь — ничего не сказать. Наверное, никакое видео, а тем более фотографии и слова не передадут энергетику этого места — в нем нужно побывать самому. Вечером здесь собралось несколько сотен человек.

Все мы стали свидетелями того, как статуя меняет цвет, а на конце меча зажегся красный сигнал. С динамиков, установленных ниже, послышался звук голоса советского диктора Юрия Левитана, а на видеоэкране появились кадры военных действий. Все это сопровождалось ревом моторов, грохотом взрывов от снарядов, ударами молний и громом. Такое сочетание вызвало невольное содрогание и одновременно мощный прилив гордости за страну и людей, сложившихся здесь на берегу Волги свои жизни ради великой Победы. За все время Сталинградского сражения СССР потерял более 1,1 млн убитыми и пропавшими без вести. Для сравнения, население современного города составляет чуть более 1 млн.

Когда и "У" не помогает

Что касается самого матча (Нигерия — Исландия), ради которого я собственно и отправился в город на Волге, то он запомнился тем, что практически весь сорокотысячник дружно болел за исландцев. По этому случаю, россияне даже научились копировать фанатов викингов с их знаменитым кличем "У" и хлопаньем в ладони над головой. Впрочем, европейцы в итоге уступили, и после игры довелось уже увидеть танцевальные номера в исполнении экспрессивных африканцев, не скрывавших своей радости.

Анонс

Читайте завтра в следующей части дневника репортаж из Сочи, в частности как "зажгли" перуанцы в фанзоне на победном матче Аргентины.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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