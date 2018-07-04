В Барнауле на пешеходном переходе в районе торгово-офисного "Ледокола" на улице Антона Петрова сбили двух человек, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

По словам очевидцев, одного пострадавшего увезли в городскую больницу.