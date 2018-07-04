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Двух человек сбили на пешеходном переходе в Барнауле

, ИА "Амител"
По словам очевидцев, одного пострадавшего увезли в городскую больницу

В Барнауле на пешеходном переходе в районе торгово-офисного "Ледокола" на улице Антона Петрова сбили двух человек, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

По словам очевидцев, одного пострадавшего увезли в городскую больницу.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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