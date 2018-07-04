Два человека погибли при столкновении поезда с грузовиком под Ростовом

Пассажирский поезд столкнулся с грузовой машиной в Ростовской области, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, погибли водитель машины и помощник машиниста", — сказал источник. По его словам, при столкновении сошла колесная пара локомотива поезда.

Как сообщает "Пятый канал", инцидент произошел в 15 километрах от города Ейск.

Первые кадры с места ДТП опубликовало сообщество новостей Ростова во "ВКонтакте". Отмечается, что пострадавшие пассажиры - двое взрослых и ребенок — получили необходимую помощь на месте, жизни их ничто не угрожает.

Поезд следовал из Архангельска в Новороссийск. Причины столкновения выясняются. Следователи Южного следственного управления на транспорте СК России выехали на место для проведения проверки.