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Новости

Памфилова раскритиковала интерес наблюдателей к видеозаписям с участков

, ИА "Амител"
На систему видеонаблюдения на выборах президента в 2018 году потратили 2,7 млрд рублей

Фото: doclist.ru

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что подсчет явки избирателей по материалам видеонаблюдения на участках не предусмотрен действующим законодательством, раскритиковав желание наблюдателей сопоставить данные, пишут "Ведомости".

Ранее были представлены итоги расследования активистов и наблюдателей, которые кропотливо изучили видеозаписи, сделанные на избирательных участках в день голосования. Оказалось, что во многих случаях официально зафиксированная в протоколах явка заметно превышает количество избирателей, попавших в объективы камер видеонаблюдения.

"Это чисто спекулятивный механизм", — заявила Памфилова, оценивая работу наблюдателей и активистов.

Она отметила, что такая сложная видеоаналитика, как простой подсчет людей, зашедших на территорию избирательного участка, требует специального оборудования и специального программного обеспечения, но даже и эти сложные алгоритмы дадут погрешность в 10-15%.

Памфилова пришла к выводу, что такие "псевдоэкспертные потуги в этом направлении выеденнного яйца не стоят".

Здесь стоит напомнить, что на систему видеонаблюдения на выборах президента в 2018 году потратили 2,7 млрд рублей.

Как подчеркнул сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц, на самом деле речь идет не об электронном подсчете, а о живых людях, которые в ручном режиме просматривают видеозаписи с участков, и в таком режиме материалов видеонаблюдения вполне достаточно.

Именно видеозаписи стали основой для исследования, сделанного коалицией наблюдателей: на 233 участках они насчитали расхождение уже в 80 000 человек.

Материалы видеонаблюдения предоставляют очевидные данные — на них ориентируются суды и правоохранительные органы, напоминает Мельконьянц. 

Впрочем, законодательно недавно был изменен порядок выдачи видео — из открытого доступа передал записи в распоряжение избиркомов, а те просто перестали их предоставлять, поэтому видео с участков на президентских выборах наблюдатели архивировали самостоятельно.

ЦИК сообщал, что всего после президентской кампании получил 196 запросов на видеозаписи: 98, то есть ровно половина, удовлетворены, остальным отказано. 

"Мы не пошли на поводу у праздного любопытства "дайте нам все, а мы посмотрим", — объяснила такое отношение к запросам Памфилова.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.07.2018 09:58
- гость -

Не страна, а сказка.

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