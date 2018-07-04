Выдающийся хоровой дирижер Куликов умер в Москве

Бывший ректор Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского Борис Куликов умер в возрасте 86 лет. Информация об этом появилась на сайте учебного заведения.

Куликов также возглавлял кафедру хорового дирижирования. О дате прощания и месте похорон будет объявлено позднее.

Борис Куликов родился 10 июня 1932 года в Москве. С отличием окончил Московское хоровое училище, а затем — дирижерско-хоровой факультет Московской консерватории. Был дирижером ансамбля группы Советских войск в Германии. Работал с Государственным академическим русским хором СССР, Ансамблем песни и пляски Советской Армии, создал Камерный хор Московской консерватории.

Борис Куликов возглавил Московскую консерваторию в 1990 году. Кроме прочего он составил "Хрестоматию по дирижированию", сборники хоров композиторов Франции и Англии.