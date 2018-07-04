Аршавин оценил шансы сборной России на победу на ЧМ

Полузащитник казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин оценил шансы сборной России на победу на домашнем чемпионате мира, сообщает Чемпионат.com.

"У россиян самые низкие шансы среди оставшихся участников. Но все возможно. Если Россия смогла победить Испанию, может быть они смогут одолеть и других соперников. Я думаю, что Хорватия очень сильный и серьезный соперник, показывает очень сбалансированный футбол, и сборной России будет так же трудно, как и в предыдущей игре против Испании", — сказал игрок.

Рассуждая о причинах успеха сборной России, Аршавин отметил, что команда хорошо готова физически, играет дисциплинированно, а также получает "сумасшедшую поддержку" болельщиков.

1 июля сборная России в матче 1/8 финала мундиаля обыграла команду Испании. 7 июля в четвертьфинале россияне встретятся с Хорватией.

В 2008 году Андрей Аршавин в составе российской команды стал бронзовым призером чемпионата Европы.