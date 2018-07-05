Уголовное дело "Изумрудной страны" стартует в Алтайском краевом суде

Первое заседание, связанное с апелляцией осужденных по уголовному делу агрохолдинга "Изумрудная страна", пройдет в Алтайском краевом суде уже 20 июля. Информация доступна в карточке дела.

Ранее приговором Октябрьского районного суда четыре фигуранта получили суммарно 25 лет колонии, еще один обвиняемый отделался условным сроком.

Напомним, "Изумрудная страна" включала в себя около 100 предприятий в нескольких районах Алтайского края. На скамье подсудимых оказались пять человек. Всем предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В их числе бывший директор алтайского филиала Россельхозбанка Евгений Роговский, руководитель агрохолдинга Ольга Антипина. Также фигурантами дела являлись экс-заместитель Роговского по алтайскому филиалу РСХБ Константин Гладышев, юрист ИС Михаил Колесников и руководитель компании "Платан" (входила в агрохолдинг) Елена Павловская.

К слову, ущерб от действий всех вышеперечисленных лиц следствие оценило в 5 млрд рублей.

В итоге суд решил приговорить Евгения Роговского к 8,5 годам колонии общего режима. Ольге Антипиной назначили наказание в виде 6,5 лет колонии общего режима. Однако наказание она будет отбывать с апреля 2031 года, когда ее младший ребенок достигнет 14-летия. Константину Гладышеву суд назначил наказание в виде пяти лет и трех месяцев колонии общего режима. Михаил Колесников получил в виде наказания четыре года колонии общего режима. Елене Павловской суд дал три года условного срока.

Позднее трое мужчин, получившие реальные сроки лишения свободы, решили обжаловать приговор Октябрьского райсуда. Женщины же, как видно, согласились с первоначальным вердиктом.