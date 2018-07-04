МВД проверит полицейских Бурятии на пытки и убийства людей

МВД РФ направило в республику Бурятия комиссию Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД, которая будет проверять местных полицейских на причастность к должностным преступлениям, сообщает LIFE со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"В ходе выезда комиссия всесторонне изучит и проверит все имеющиеся материалы, в том числе жалобы граждан и публикации в средствах массовой информации. В случае установления в действиях сотрудников полиции нарушений законодательства и ведомственных нормативных актов виновные должностные лица и их руководители будут привлечены к ответственности", — сказала Волк.

Ранее LIFE опубликовал расследование о том, что несколько жителей Бурятии были незаконно задержаны в рамках приказа главы местного МВД, а затем скончались от полученных травм, удушения и побоев.

Уже несколько семей пытаются добиться расследования обстоятельств гибели в полиции своих близких. В частности, как сообщается, жертвами полицейских числятся 26-летний Эрхэтэ Аюржанаев, 24-летний Александр Верхотуров, 17-летний Никита Кобелев, его 18-летний друг Дмитрий, житель Улан-Удэ Евгений Хасоев и не только.

Местные жители говорят, что произвол творится благодаря внутреннему приказу МВД по Бурятии, который подписал министр Олег Кудинов еще в 2014 году, когда вступил в должность.