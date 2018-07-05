Группа британских ученых, возглавляемая доктором Николасом Вольфингером, опросила множество семейных пар разных возрастных категорий и выяснила идеальный возраст для создания семьи, пишет "DailyХайп" со ссылкой на газету The independent.

Оказалось, что наилучшим образом подходит возраст от 28 до 32 лет. Люди, создавшие семьи в этом возрасте, ощущают себя особенно счастливыми, выяснили ученые. Такие семейные пары очень редко разводятся, в то время как женившиеся раньше чаще разочаровываются в семейной жизни и чаще прибегают к бракоразводным процессам.

Данные опроса свидетельствуют о том, что вступившие в брак в сорокалетнем или приближенном к нему возрасте также не в особом восторге от семейной жизни. По мнению специалистов, они зачастую спешат с выбором партнера и недостаточно изучают личностные качества будущего спутника жизни. Но тому есть причина: страх, что в случае промедления шансов на создание семьи уже не будет.