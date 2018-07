Джоан Роулинг высмеяла Трампа за опечатку в Twitter

Президенту США Дональду Трампу досталось от британской писательницы Джоан Роулинг, которая известна как автор знаменитых на весь мир сказок о Гарри Поттере. В своем Twitter она высмеяла американского лидера за опечатку, пишет "Российская газета".

Трамп решил похвастаться собственными достижениями на литературно-издательском поприще, напомнив подписчикам о своих бестселлерах. Затем Трамп перешел к излюбленной теме — нападкам на СМИ, "тиражирующим фейковые новости" о нем.

По мнению Трампа, журналисты только и делают, что ищут опечатки в его текстах. Как назло, он действительно опечатался, употребив вместо глагола "выискивать" (pore) слово "наливать" (pour). Ошибка не укрылась от Роулинг, которая от души посмеялась над писателем Трампом.

"Хахахахаха, кто-нибудь, подскажите ему, как пишется это слово, хахахахаха", — написала англичанка.

В Белом доме ее критику заметили, и вскоре на страничке Дональда Трампа появился обновленный пост — уже без ошибок.

hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

someone told him how to spell 'pore'

hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha pic.twitter.com/Gf2xxKyFlp