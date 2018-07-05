Победительницу "Евровидения-2018" обвинили в плагиате

Американская звукозаписывающая компания Universal Music обвинила в плагиате победительницу "Евровидения-2018" Нетту Барзилай. Представители корпорации направили предупредительное письмо авторам композиции Дорону Медали и Ставу Бегеру., пишет URA.RU.

По данным издания Walla, исполненная певицей песня под названием Toy ("Игрушка") является плагиатом на композицию Seven Nation Army известной группы The White Stripes. Как сообщается, подобное обвинение ставит под угрозу проведения "Евровидения-2019" в Израиле.

По правилам музыкального конкурса, все песни должны быть оригинальными, а в случае обнаружения плагиата победитель будет дисквалифицирован.

Как сообщает газета Yedioth Ahronoth, стороны могут найти компромиссное решение уже в ближайшие недели. Для этого Медали и Бергеру придется передать права или их часть на песню Toy звукозаписывающему гиганту Universal Music.