Депутаты Госдумы России поддержали в первом чтении поправки в закон "О рекламе", дополнения в законодательства коснутся недопущения рекламирования услуг по написанию дипломных и курсовых работ, сообщает "Русская планета".

Вне закона окажутся объявления о возможном выполнении выпускных квалификационных и иных работ, связанных с аттестацией в образовательной деятельности и в сфере науки.

Авторы инициативы в пояснительной записке отметили, что "возникновение проблемы обусловлено широким распространением услуг по подготовке и написанию" подобного рода работ.

Если поправки будут одобрены, то продавцы подобных услуг будут штрафоваться за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.