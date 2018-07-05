Власти Таиланда развернули экстренный штаб рядом с местом ЧП. Спасательную операцию затрудняет высокий уровень воды и риск обвала грунта. Профессиональные водолазы с трудом смогли добраться до измученных детей и их тренера, чтобы передать им еду и теплые вещи, передает ТАСС.

Детская футбольная команда из 13 человек уже десять дней отрезана от всего мира в семикилометровом лабиринте Тхам Луанг.

Российские спасатели готовы прийти на помощь тайским коллегам, если власти королевства сделают официальное обращение.

Отмечается, что специалисты из России имеют уникальный опыт подобных операций, который может пригодиться для эвакуации детей.

Как сообщает "Пятый канал", в настоящий момент необходимо дождаться спада воды, однако это может занять несколько месяцев. Также спастись из пещерного плена дети могут, проплыв через водяной коридор, образовавшийся вместо прохода в пещеру из-за ливней. Впрочем, такая затея может закончиться весьма плачевно.

В настоящий момент все 13 человек обеспечиваются всем необходимым — продовольствием и телефонной связью. Известно, что все находящиеся в пещере — живы, однако сильно истощены.

23 июня 12 мальчиков в возрасте от 11 до 16 лет вместе со своим тренером отправились в горный парк, а затем забрались в пещеру, но выбраться из нее не смогли, поскольку начавшийся ливень затопил вход.