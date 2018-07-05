Депутаты Госдумы сегодня, 5 июля, рассмотрят в первом чтении законопроект об учреждении новой памятной даты — Дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, передает Агентство "Москва".

Праздничный день, в случае утверждения, будет отмечаться 19 апреля. Авторы инициативы утверждают, что новая памятная дата способна подтвердить непрерывность пребывания Крыма и Севастополя в составе Российского государства.

Документ был подготовлен членами Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко, а также депутатами Государственной думы во главе с Натальей Поклонской.

Присоединение Крыма к Российской империи — одностороннее включение в 1783 году территории Крымского ханства в состав России в ходе военной кампании Потемкина по "усмирению Крыма" 1782-1783 годов, после отречения последнего крымского хана Шахина Гирея под давлением представителей Потемкина. 8 (19) апреля 1783 года императрица подписала манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу", над которым она работала совместно с Потемкиным. На присоединенной территории в 1784 году была образована Таврическая область.