Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин объяснил НСН, почему не стоит доверять статистике Минтруда.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил, что реальные зарплаты россиян увеличились почти на 10% за первые четыре месяца 2018 года. По его словам, такой ситуации не наблюдалось с начала этого века. Он отметил, что связано это в том числе с нехваткой рабочих рук на рынке труда. Официальный уровень безработицы в России рекордно низкий — меньше 4%, заявил Топилин.

"Реальные зарплаты скорее падают или, по крайней мере, стагнируют. А что до нехватки рук на рынке труда, то даже если это есть по каким-то причинам, то вряд ли это оказывает серьезное влияние на зарплату, потому что сегодня работодатели имеют возможность привлекать людей не только ростом заработной платы. К тому же у нас достаточно серьезная ситуация с огромным количеством гастарбайтеров, которые очень сильно демпингуют рынок труда и которые господину Топилину не отчитываются в принципе", — отметил Делягин.

"Поэтому я бы с осторожностью относился к статистике людей, которые только что поддержали разрушение нашей пенсионной системы", — добавил экономист.

Отметим, что Минэкономразвития прогнозирует сокращение реальных доходов россиян в 2019 году, которые вырастут менее чем на 1% по сравнению с прогнозируемым ростом в 6,3% в этом. На доходах также отрицательно скажется увеличение инфляции.