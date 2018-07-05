Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев призвал не бояться дискуссий на тему пенсионной реформы, сообщает РАПСИ.

В ходе онлайн-совещания с местными палатами Фадеев отметил, что в некоторых регионах отказались от идеи проведения общественных слушаний по данному вопросу, сославшись на сложную социальную обстановку или призывы руководства региона не проводить таких мероприятий. Однако, как подчеркнул Фадеев, обсуждать планы повышения пенсионного возраста необходимо.

"Обсуждать законопроект, несомненно, надо. И это наша прямая обязанность. В какой-то момент показалось, что исполнительная власть хочет уйти от обсуждения, но это невозможно: это сложнейшая реформа, которая касается всех, и невозможно протащить такой законопроект без обсуждения. Наша задача — организовать такое обсуждение, каково бы ни было мнение главы региона. Нас просто граждане не поймут. А работаем мы на них, а не на главу региона. Мы должны ясно и четко дать сигнал бюрократии: мы будем обсуждать, мы будем предлагать, добиваться принятия тех решений, которые считаем правильными. Поэтому, кто еще этого не сделал, не бойтесь и сделайте", — обратился Фадеев к руководителям региональных палат.

По мнению Фадеева, повышение пенсионного возраста является необходимой мерой для российского общества в современных условиях жизни, но при проведении такой реформы должны учитываться все сферы жизни социума, в частности, демографическая и миграционная политика.

По его словам, необходимо позаботиться и о том, чтобы в трудовой сфере отсутствовала дискриминация по возрасту, а также обратить внимание на работу системы здравоохранения.

Ранее правительство РФ одобрило поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет.