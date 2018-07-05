В администрации президента создан неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с объявлением о предстоящей пенсионной реформе, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои близкие к Кремлю источники.

Один из источников уточнил, что штаб работает уже около двух недель, но отказался сказать, кто в него входит. Совещания идут с конца мая, эксперты уже представляли свои предложения.

Отмечается, что администрация привлекла к решению проблемы негативного информационного фона реформы пул экспертов и политтехнологов, с которыми сейчас работает. Тему планируют отыгрывать в самое ближайшее время, говорят еще два собеседника издания.

По словам источников, это давняя практика, когда администрация при любом руководстве традиционно обращается к экспертам, в том числе для содействия в решении конкретных проблем.

Также отмечается, что хотя штаб уже работает, однако как такового штаба не будет. Будет стандартная проектная работа по теме пенсионной реформы.

"Менеджерить будет администрация — внутриполитический блок, все управления так или иначе поучаствуют. Свои обсуждения идут в правительстве, Госдуме, "Единой России", — добавил собеседник издания.