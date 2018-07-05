В администрации президента создан неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с объявлением о предстоящей пенсионной реформе, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои близкие к Кремлю источники.
Один из источников уточнил, что штаб работает уже около двух недель, но отказался сказать, кто в него входит. Совещания идут с конца мая, эксперты уже представляли свои предложения.
Отмечается, что администрация привлекла к решению проблемы негативного информационного фона реформы пул экспертов и политтехнологов, с которыми сейчас работает. Тему планируют отыгрывать в самое ближайшее время, говорят еще два собеседника издания.
По словам источников, это давняя практика, когда администрация при любом руководстве традиционно обращается к экспертам, в том числе для содействия в решении конкретных проблем.
Также отмечается, что хотя штаб уже работает, однако как такового штаба не будет. Будет стандартная проектная работа по теме пенсионной реформы.
"Менеджерить будет администрация — внутриполитический блок, все управления так или иначе поучаствуют. Свои обсуждения идут в правительстве, Госдуме, "Единой России", — добавил собеседник издания.
Комментарии
Слова Лаврова в пору. Т.е. они ща будут тратить кучу бабла которую можно было направить на реальные нужды, на то чтобы в крутить в уши народу, не вкручиваемое
Референдум даваааай!
Страна должна знать своих героев.
Огласите список штабных...
Почему кремль не готовит массивную пропаганду налога на роскошь, прогрессивной шкалы налога, снижении зарплат и автопарка чиновников и депутатов?
...проблемы негативного информационного фона реформы
а не имеем ли мы сейчас пробуждение классового сознания ограбленных ))
Классовый инстинкт пролетарской массы уже теперь начал проявлять себя с полной силой в России (c)
Я в статье не нашел ни одного слова о пропаганде. Там о какой то проектной работе