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Маме больного ребенка грозит 8 лет колонии за продажу лишнего лекарства

, ИА "Амител"
Полиция задержала опасную преступницу и в кратчайшие сроки возбудила уголовное дело

Фото: Change.org

В Москве против матери двоих детей Екатерины Конновой возбудили уголовное дело после попытки продать лишнее лекарство от эпилепсии. Женщину подозревают в незаконном сбыте психотропного вещества, пишет "ВЗГЛЯД".

О сложной ситуации женщины стало известно после того, как замдиректора детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава создала петицию, призывая прекратить уголовное дело.

Коннова — мать-одиночка, которая воспитывает двух детей, один их которых неизлечимо больной Арсений. Для лечения эпилептических припадков у ребенка нужен препарат "Диазепам", который в России не зарегистрирован в качестве лекарства.

"Большинство родителей детей с эпилепсией вынуждены покупать клизмы с "Диазепамом" за границей или через перекупщиков на форумах", — сообщила Мониава в петиции.

Отмечается, что Коннова через интернет купила 20 ампул этого препарата. К тому моменту, как в хосписе ей посоветовали получить медикаменты через поликлинику бесплатно, у москвички осталось пять ампул. Она решила их продать.

"Катя одна без мужа воспитывает двух несовершеннолетних детей, за Арсением нужен круглосуточный уход, работать она не успевает, для Арсения постоянно надо покупать лекарства", — рассказала Мониава .

Во время перепродажи Коннову задержали. В итоге следователь Мещанского района Москвы, лейтенант юстиции Иванов С. А. постановил возбудить уголовное дело по статье 228.1 ч.1, по которой маме Арсения теперь грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Причем, если женщину осудят, то Арсений попадет в интернат для инвалидов, где быстро умрет, а ее старший сын окажется в детдоме.

Сейчас сотрудники хосписа готовят ходатайство от в прокуратуру Мещанского округа: по их словам, это первый случай, когда маме неизлечимо больного ребенка реально грозит тюрьма.

Автор петиции указывает, что родители нелегально приобретают лекарства, поскольку невозможно "смотреть, сложа руки, как твой ребенок корчится в судорогах", когда препараты, которые есть в России, не действуют.

Сотрудница хосписа призывает прекратить уголовное дело против Конновой и обеспечить в России возможность легального приобретения и применения лекарств против эпилепсии, которые сейчас в стране не зарегистрированы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.07.2018 09:48
- гость -

закон есть закон (если и дибильный он)
незнание закона не освобождает от ответственности

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5.07.2018 10:02
...

Конечно бедную мамашу засудить, это она преступница, а не те кто сделал ее жизнь такой...

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5.07.2018 10:48
гость

Всё что творится сейчас в стране это полный абсурд . Не зарегистрированы простейшие лекарства не только от эпилепсии , которые помогали людям годами , но и от гипертонии и других болезней .Ведь вместо одной таблетки , которой лечили раньше сейчас нужно покупать 2 а то и 3 разных таблетки , что бы получить тот же эффект . Так что и так понятно КОМУ это ВЫГОДНО - коррупционерам совместно с олигархатом .

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5.07.2018 10:52
технарь

ибо нефиг.
завтра они наркоту через кордон тягать начнут.

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