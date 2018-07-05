Качество бензина проверят после сообщений о массовом недоливе на АЗС

Сотрудники Роскачества вместе со специалистами Росстандарта планируют этим летом проверить качество бензина в стране. Исследование затронет более 30 характеристик автомобильного топлива, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

"Исследование пройдет по нескольким направлениям: на фальсификацию, соответствие бензина заявленному октановому числу, то есть мимикрия под более дорогой бензин, наличие присадок, качественные характеристики топлива, а также недолив бензина", — пояснили в Роскачестве.

Основными источниками некачественного топлива являются базы нефтепродуктообеспечения, где происходит отгрузка, уверены в ведомстве.

Специалисты указали, что недобросовестные компании смешивают разные партии топлива и доводят характеристики бензина до нужных результатов с помощью присадок.

"Доля нарушений среди нефтебаз составила в 2015 году 40%, в 2016 году — 21,5%, за 2017 год — 38%", — отметили в Роскачестве.

Кроме того, сотрудники Роскачества, Росстандарта и Росаккредитации проверят лаборатории, которые аккредитованы на исследования бензина. Исследования коснутся профессионализма сотрудников и оснащенности учреждений.

Ранее Федерация автовладельцев Россия выяснила, что большинство автозаправочных станций обманывают своих клиентов, не доливая бензин.