Качество бензина проверят после сообщений о массовом недоливе на АЗС

Сотрудники Роскачества вместе со специалистами Росстандарта планируют этим летом проверить качество бензина в стране. Исследование затронет более 30 характеристик автомобильного топлива, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Роскачества.
"Исследование пройдет по нескольким направлениям: на фальсификацию, соответствие бензина заявленному октановому числу, то есть мимикрия под более дорогой бензин, наличие присадок, качественные характеристики топлива, а также недолив бензина", — пояснили в Роскачестве.
Основными источниками некачественного топлива являются базы нефтепродуктообеспечения, где происходит отгрузка, уверены в ведомстве.
Специалисты указали, что недобросовестные компании смешивают разные партии топлива и доводят характеристики бензина до нужных результатов с помощью присадок.
"Доля нарушений среди нефтебаз составила в 2015 году 40%, в 2016 году — 21,5%, за 2017 год — 38%", — отметили в Роскачестве.
Кроме того, сотрудники Роскачества, Росстандарта и Росаккредитации проверят лаборатории, которые аккредитованы на исследования бензина. Исследования коснутся профессионализма сотрудников и оснащенности учреждений.
Ранее Федерация автовладельцев Россия выяснила, что большинство автозаправочных станций обманывают своих клиентов, не доливая бензин.
Комментарии
1 Мужикам пенсия в 70 лет
2 Женщинам до 65 лет
3 Бензин по 100 руб
4 НДС 30 % , НДФЛ 25 %
5 ЖКХ от 10 000 рублей за хрущевку
6 Доступ всем чиновникам к счетам граждан
7 Поднять минимальный уровень зарплаты чиновников от 200 000 рублей
РАБЫ НЕМЫ УРА КРЫМНЯЯЯШШ!!!
Проблема в недоливе, а проверяют качество? Мдя... не ту страну назвали Гондурасом...