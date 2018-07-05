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Члена "Единой России" проверят после митинга против пенсионной реформы

, ИА "Амител"
На митинге критиковали реформу и даже выражали недоверие лично президенту страны Владимиру Путину

Фото: t-l.ru

В тюменском региональном отделении "Единой России" оценят участие члена партии Веры Синяевой в митинге против повышения пенсионного возраста, на котором критиковали реформу и даже выражали недоверие лично президенту страны Владимиру Путину, пишет URA.RU.

Как сообщил секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов, поступок Синяевой следует оценивать, как личную позицию.

"Это ее частное эмоциональное мнение. Она говорит о переходе в другую партию. Выходит, ей без разницы, в какой партии состоять? Очень жаль, что она не следит за нашими решениями. У нас 29 июня состоялось заседание политсовета, где я, в частности, рассказывал о поездке в Москву. Мы обсуждали законопроект, и было принято решение его поддержать", — заявил Артюхов.

Он также подчеркнул, что проект действительно нуждается в широком публичном обсуждении, так как на самом деле многие категории россиян (многодетные семьи, семьи инвалидов, люди, работающие на вредном производстве, связанные с транспортом) под действие реформы не попадают, однако об этом мало кому известно.

Артюхов отмечает, что в конце августа в столице состоится форум руководителей депутатских фракций "Единой России" всех уровней, на котором будут обсуждаться предложения и поправки в проект реформы.

Законопроект о пенсионной реформе был внесен в Госдуму 16 июня. Инициатива будет принята депутатами этой осенью. В итоге россияне будут позже выходить на пенсию: 63 года — для женщин и 65 лет — для мужчин. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.07.2018 10:05
- гость -

даже выражали недоверие

А что-этого нельзя делать по отношению к человеку, открыто разрешающему своим подельникам обворовывать народ?

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5.07.2018 10:19
- гость -

«Недопустимо, когда в наших рядах есть противоречивость мнений. К сожалению, подобные одиночные заявления о несогласии с реформой и наших коллег в регионах, и некоторых наших коллег — депутатов Государственной думы уже звучали. Хочу еще раз сказать, что это недопустимо. И, безусловно, партия будет внимательно за этим следить, и все могут быть уверены, что по каждому такому заявлению будут сделаны соответствующие выводы» (c)
cекретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак

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5.07.2018 10:26
- гость -

Инициатива будет принята депутатами этой осенью. В итоге россияне будут позже выходить на пенсию
то есть, как бы, все уже решено?))))

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