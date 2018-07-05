Людей с ожирением в России за пять лет стало в 2,3 раза больше

Сведения Роспотребнадзора касаются только 2016 года, более поздние данные не подсчитаны, но в ведомстве уверены, что количество людей с ожирением увеличивается каждый год, пишут "Известия".

По данным Роспотребнадзора, за пять лет количество диагнозов "ожирение", поставленных россиянам, увеличилось в 2,3 раза.

Простые углеводы, которые способствуют набору лишнего веса, входят в рацион подавляющего большинства россиян. Девять из 10 россиян употребляют чересчур много простых углеводов, и это приводит к неудобствам, проблемам с самооценкой и, главное, со здоровьем.

Так, питание в значительной степени влияет не только на ожирение, но и на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований и сахарного диабета.

Всемирная организация здравоохранения сообщала, что сердечно-сосудистые заболевания — причина 72,3% смертей во всем мире, в том числе и в России. Так, за период с 2000 по 2016 год количество смертей из-за хронических неинфекционных заболеваний увеличилось в 1,3 раза, а из-за инфекционных — уменьшилось в 1,6 раза.

"Люди стали мало двигаться. Необходимо помнить правило: сколько съел [килокалорий] — столько и потратил. Тогда заболеваемость ожирением пойдет на спад", — заявил изданию главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

При этом, по другим данным, которые приводил Минздрав, за пять лет в России число граждан, страдающих ожирением, выросло на 45%. А в 2014 году национальный исследовательский центр "Здоровое питание" поставил Россию на четвертое место в мире по уровню ожирения. Сообщалось также, что 15% мужчин старше 20 лет страдают ожирением, а среди женщин показатель вообще достигает 28%.