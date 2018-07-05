Производители лекарств предупредили о росте цен из-за новых требований

Новые требования ФСБ к маркировке лекарств могут привести к росту цен на них, заявили представители пяти крупнейших фармацевтических ассоциаций России, пишет РБК.

Соответствующее письмо представители фармацевтических ассоциаций направили в правительство и Госдуму.

Эксперимент по маркировке препаратов двухмерным штрихкодом в России начался 1 февраля 2017 года. Обязательной маркировка станет в 2020 году. При этом весной 2018 года, когда компании уже вложили деньги в покупку необходимого оборудования, российское правительство предложило изменить правила и добавить в них средства криптозащиты.

Причем власти предложили разрешить генерировать код для препаратов лишь через программу Центра развития перспективных технологий, который принадлежит компаниям бизнесменов Алишера Усманова, Александра Галицкого и госкорпорации "Ростех".

В письме отмечается, что такие предложения "полностью противоречат действующей концепции эксперимента и кардинально изменяют весь проект, включая сроки и условия его внедрения".

В послании также отмечается, что подобные изменения потребуют "значительных незапланированных временных и материальных расходов".

В итоге, по мнению авторов обращения, новые правила "могут привести к существенному росту цен на лекарственные препараты и снизить их доступность для населения".

Ранее замглавы Федеральной налоговой службы Андрей Батуркин сообщал, что решение об использовании криптографической маркировки принимала ФСБ. По его словам, в спецслужбе пришли к выводу, что "отсутствие криптозащиты позволяет использовать изъяны в системе маркировки и продавать нелегитимный товар".