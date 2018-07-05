Более 75% россиян считают, что после введения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) ухудшилось качество знаний школьников, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Некоторые убеждения о проведении ЕГЭ оказались наиболее устойчивыми и распространенными среди россиян. Так, 77% считают, что учащихся натаскивают только на прохождение тестов, в связи с этим ухудшается качество знаний, это число выросло за последние четыре года (с 64% в 2014 году)", — говорится в результатах опросах.
Как выяснили социологи, 65% россиян считают, что отмена тестовой части в ЕГЭ позволяет выявить реальный уровень знаний, с ними не согласны 25% опрошенных. По данным ВЦИОМ, 71% россиян считает, что проверка знаний после введения ЕГЭ стала простой формальностью. Кроме того, 77% опрошенных заявили, что ЕГЭ не учитывает индивидуальные особенности учащихся.
Отмечается, что мнения по поводу подготовки к ЕГЭ в школе разделились: 42% тех, у кого есть дети школьного возраста, не удовлетворены подготовкой к экзамену в школе, обратную точку зрения высказывают 40% респондентов.
Также в результатах опроса сообщается, что 35% россиян считают, что после введения ЕГЭ уменьшился уровень коррупции при поступлении абитуриентов в вузы, а 45% придерживаются иного мнения. Более половины россиян (52%) думают, что ЕГЭ избавил систему оценки знаний от субъективного фактора.
По мнению 47% россиян, с каждым годом случаев мошенничества, коррупции и подтасовки данных экзамена становится меньше, с ними не согласен 31% опрошенных, отмечает ВЦИОМ.
По мнению 37% респондентов, российское образование приблизилось к общепринятым международным стандартам, иначе считают 46%.
Опрос проведен 3 июля, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Комментарии
"Ольга Ушакова: Готовимся к ЕГЭ по русскому языку. 1 класс".
Еще вопросы к системе образования?
"77% считают, что учащихся натаскивают только на прохождение тестов, в связи с этим ухудшается качество знаний"
а эти 77% россиян в курсе, что перед тем как выбрать ответ в тесте, нужно сначала решить задачу? А может, просто они привыкли в своих деревнях, по знакомству, чтобы за прицеп навоза, учителя их детям экзамены на отлично принимали?
А что это значит "международное образование"?, к чему мы стремимся? к образованию Штат, Европы?, но так называемое "международное образование" в этих странах на очень низком уровне, в основном активная подпитка в этих странах идет за счет ученых из других стран, в том числе из России. Егэ это что-то среднее по палате, а если школьник вундеркин по физике, математике, но по гуманитарным предметам ниже среднего и что? Нужно развивать, то что у школьника получается и главными критериями должны быть олимпиады, конкурсы и т.д.
а при чем знания и ЕГЭ? Знания накапливаются за одиннадцать лет учебы. И нельзя сваливать на ЕГЭ низкие знания учеников. Учиться нужно просто было.
Образование уже не то.
российское образование приблизилось к общепринятым международным стандартам
Никто не сказал что международные общепринятые стандарты гораздо ниже советских, которые переняла у нас финляндия, япония, китай...
Знания накапливаются за одиннадцать лет учебы. И нельзя сваливать на ЕГЭ низкие знания учеников. Учиться нужно просто было.
имея 2 школьников и пройдя ВСЕ скажу до 9 это действует а потом начинается шоу.. с 9-11 классы НАТАСКИВАЮТ на ЕГЭ.. все уроки кроме что сдавать вообще побоку - хоть не ходи, репетитороры,учебники ВСЕ ТЕМЫ ТОЛЬКО ЧТО БЫ СДАЛИ НА ХОРОШО ИБО НЕ УПАЛ БЫ ПРЕСТИЖ ШКОЛЫ!, всем родителям так и говорят мы вашего троешника дальше 9 не пустим так и знайте
сумбурно вышло но бесит эта ваша ЕГЭ
мы все учились по немногу...
но! с старой системой не было суицидов, и если не сдал ты не теряешь ГОД своей жизни
уродство придумали
Дело совсем не в ЕГЭ. Образованный ученик хорошо сдаст и устный экзамен, и диктант, и тестовый ЕГЭ. Дело в самой Системе. Не важно в какой: образования, здравоохранения, законотворчества. У нас ведь что главное? Чтобы
костюмчик сиделплан был хорошо выполнен, а всё остальное гори синим пламенем.
«Основа любого государства — образование своей молодежи». Диоген
Даже во времена кровавого совка и диктатуры детей в первую очередь обучали искусству думания, а знания, даваемые в школе ложились в базис личности.
Как показала история, личности оказались прекрасными, но наивными, ибо
за банку варенья и ящик печеньясникерс продали всё хорошее, что было в их жизни. Результат опыта- отрицательный, и он тоже результат...
Давайте посмотрим, что будет, когда школа будет выпускать личности с двоичной системой счисления в голове, благодаря ЕГЭ...