Более 75% россиян считают, что после введения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) ухудшилось качество знаний школьников, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Некоторые убеждения о проведении ЕГЭ оказались наиболее устойчивыми и распространенными среди россиян. Так, 77% считают, что учащихся натаскивают только на прохождение тестов, в связи с этим ухудшается качество знаний, это число выросло за последние четыре года (с 64% в 2014 году)", — говорится в результатах опросах.

Как выяснили социологи, 65% россиян считают, что отмена тестовой части в ЕГЭ позволяет выявить реальный уровень знаний, с ними не согласны 25% опрошенных. По данным ВЦИОМ, 71% россиян считает, что проверка знаний после введения ЕГЭ стала простой формальностью. Кроме того, 77% опрошенных заявили, что ЕГЭ не учитывает индивидуальные особенности учащихся.

Отмечается, что мнения по поводу подготовки к ЕГЭ в школе разделились: 42% тех, у кого есть дети школьного возраста, не удовлетворены подготовкой к экзамену в школе, обратную точку зрения высказывают 40% респондентов.

Также в результатах опроса сообщается, что 35% россиян считают, что после введения ЕГЭ уменьшился уровень коррупции при поступлении абитуриентов в вузы, а 45% придерживаются иного мнения. Более половины россиян (52%) думают, что ЕГЭ избавил систему оценки знаний от субъективного фактора.

По мнению 47% россиян, с каждым годом случаев мошенничества, коррупции и подтасовки данных экзамена становится меньше, с ними не согласен 31% опрошенных, отмечает ВЦИОМ.

По мнению 37% респондентов, российское образование приблизилось к общепринятым международным стандартам, иначе считают 46%.

Опрос проведен 3 июля, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.