Кадыров решил продать "свою долю" теплиц под Петербургом

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что решил продать "свою долю" компании, которые ему якобы принадлежат, что дает ему право на почти половину тех тепличных комплексов в Ленинградской области, которые принадлежат организации.

"Одно уважаемое московское издание со ссылкой на петербургский сайт в среду вечером выпустило сенсацию, что мне принадлежат 40% акций фирмы, якобы купившей в Ленобласти тепличные комплексы. Эта новость меня очень обрадовала! Неожиданно стал хозяином крупнейшего поставщика овощей Северной столице", — написал Кадыров.

Он отметил, что сейчас в Чечне идет масштабная подготовка к 200-летию столицы Чеченской Республики. Это требует денег.

"Я решил срочно выставить "свою долю" на продажу, а деньги направить на благое дело празднования юбилея Грозного. Если мне "подарили" акции солидной фирмы, способной приобрести под Питером три тепличных комплекса, то это сделано очень кстати и своевременно! Благодарю!!!" — написал глава Чечни.

"Вот так и делаются сенсации!" — добавил Кадыров.