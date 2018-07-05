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Бывший депутат Госдумы от Алтайского края и экс-депутат многих созывов регионального парламента, один из основателей реготделения "Единой России" в Алтайском крае, генеральный директор ЗАО "Алтайкровля" Николай Рыжак умер на 74 году жизни, сообщили порталу Amic.ru на предприятии.

Известного политика и менеджера не стало 5 июля.

"Он был руководителем, к словам которого прислушивались, а поручения выполнялись безоговорочно. Коллеги по работе ценили Николая Викторовича за его деловые качества, выдержку, стойкость в решение сложных вопросов. Мудрый стратег — так отзывались о нем люди", — отмечает коллектив ЗАО "Алтайкровля".

Редакция портала Amic.ru выражает соболезнования родным из близким Николая Викторовича.

Николай Викторовоч Рыжак родился 22 мая 1945 года в городе Черемхово Иркутской области. Начал трудиться в 16 лет помощником киномеханика. В 1975 году окончил Саратовский политехнический институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство". С 1977 по 1985 годы работал главным инженером, затем директором Черемховского КРЗ. В 1985 году был назначен генеральным директором Новоалтайского картонно-рубероидного завода (ныне ОАО "Алтайкровля"). Был депутатом Алтайского краевого совета народных депутатов четырех созывов. С декабря 2007 года был депутатом Государственной Думы от Алтайского края. Заслуженный строитель РФ, награжден золотым орденом "Меценат России". Женат, имеет двух сыновей.