Жизнь - борьба: лучшие кинообразы и высказывания Лии Ахеджаковой

9 июля 2018 года известная советская актриса театра и кино Лия Ахеджакова. Она сыграла множество ролей, но самые яркие — эпизодические. Вспоминаем ее лучшие образы и высказывания.

"Служебный роман"

Фото: kulturologia.ru

"Именно обувь делает из женщины женщину" (фраза из фильма).

"Гараж"

Фото: cinemagia.ro

"У верблюда два горба, потому что жизнь — борьба" (фраза из фильма).

"Ирония судьбы"

Фото: nymphthemis.ru

"Успех вообще невозможно гарантировать. Это такая неуловимая вещь, такая метафизика… Может быть, успех надо заслужить, выстрадать всей своей предыдущей жизнью до этого спектакля, до этого фильма, до этой работы?"

"Москва слезам не верит"

Фото: ruskino.ru

"А женщины у нас какие: и хорошенькая, и умница, и одета прекрасно. И чего им только мужчинам надо? (фраза из фильма)".

"Старые клячи"

Фото: союзженскихсил.рф

"За спиной все умеют говорить. А когда в лицо — это поступок очень высокого уровня".

"Небеса обетованные"

Фото: stuki-druki.com

"Деточка, подойди. Подойди, мой пионер! Скажи мне, тебе в школе говорили про милосердие?"

"Не-а"

"Паршивая школа у тебя, деточка!" (фраза из фильма).

"О бедном гусаре замолвите слово"

Фото: kino-teatr.ru