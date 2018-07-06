Фирсова Слобода отвечает

В пригороде Барнаула строят народный поселок Фирсова Слобода. Строительство вызывает неподдельный интерес СМИ и наших читателей. На самые популярные вопросы о строительстве и не только дает ответы администрация посёлка Фирсова Слобода — Новая Грань.
Об агентстве недвижимости ДОМ
С июня 2018г. АН Дом потеряло статус эксклюзивного продавца земельных участков в посёлках под брендом "Фирсова Слобода". Продажей земли занимается ООО "Фирсова Слобода". Для покупателей это означает снижение общей стоимости сделки как минимум на 15 – 30 тысяч рублей.
О ценах
Цены на земельные участки варьируются от 50 до 130 тысяч рублей за сотку, что не превышает среднерыночной цены на земельные участки с инфраструктурой.
О воде
Вода, подаваемая в распределительные сети посёлков Фирсова Слобода – 3 и Фирсова Слобода – Новая Грань, является артезианской, добывается с уровня 124 м. Она соответствует санитарным нормам. Проблемы с ее качеством возникают из-за малого объёма потребления в посёлке Фирсова Слобода-3. По нормативам полный оборот воды в распределительных сетях должен осуществляться в течение 48 часов. На некоторых участках сети время оборачиваемости достигает 2-3 месяца. Получение жителями воды, отвечающей санитарным нормам, будет возможно при заселении посёлка на 50 и более процентов.
Об электроэнергии
Причиной перебоев с поставкой электроэнергии часто становится изношенность оборудования энергоснабжающих компаний. В настоящий момент решается вопрос о внесении в инвестиционный план компании ПАО "МРСК Сибири" затрат на реконструкцию подстанции (РТП) 35/10 кВа "Санниковская".
О дорогах
Фирсова Слобода – Новая Грань, пожалуй, единственный посёлок в пригороде Барнаула, в котором уже на этапе продажи земельных участков построены бетонные дороги. Стоит также упомянуть уникальную транспортную доступность и прекрасную дорожную развязку. Дорога до посёлка на автомобиле от центра города занимает примерно 15 минут в любое время года.
О воровстве и об охране
ООО "Фирсова Слобода" подписало Соглашение о сотрудничестве с ООО ЧОП "Витязь". Жителям наших посёлков доступны услуги пультовой охраны и "тревожная кнопка". Вооружённый экипаж группы быстрого реагирования в круглосуточном режиме несёт дежурство в районе расположения посёлков. В считанные минуты бойцы прибудут для пресечения любых противоправных действий.
О грунтах и водах
Преобладающие грунты – лёгкие суглинки, пылеватые пески, супеси разного уровня и рельефа залегания. По результатам инженерно-геологических изысканий, проведённых на этапе строительства дорог и инженерных сетей, грунтовые воды до глубины 6 м не обнаружены. При выполнении вертикальной планировки участков растительный грунт снимался, но не вывозился, а возвращался на место.
Об объездной дороге
Проектируемая объездная дорога (Южный обход) пройдет на расстоянии в 15 км от границ посёлка Фирсова Слобода – Новая Грань, ориентировочные сроки ее строительства 5-10 лет.
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