Фирсова Слобода отвечает

В пригороде Барнаула строят народный поселок Фирсова Слобода. Строительство вызывает неподдельный интерес СМИ и наших читателей. На самые популярные вопросы о строительстве и не только дает ответы администрация посёлка Фирсова Слобода — Новая Грань.

Об агентстве недвижимости ДОМ

С июня 2018г. АН Дом потеряло статус эксклюзивного продавца земельных участков в посёлках под брендом "Фирсова Слобода". Продажей земли занимается ООО "Фирсова Слобода". Для покупателей это означает снижение общей стоимости сделки как минимум на 15 – 30 тысяч рублей.

О ценах

Цены на земельные участки варьируются от 50 до 130 тысяч рублей за сотку, что не превышает среднерыночной цены на земельные участки с инфраструктурой.

О воде

Вода, подаваемая в распределительные сети посёлков Фирсова Слобода – 3 и Фирсова Слобода – Новая Грань, является артезианской, добывается с уровня 124 м. Она соответствует санитарным нормам. Проблемы с ее качеством возникают из-за малого объёма потребления в посёлке Фирсова Слобода-3. По нормативам полный оборот воды в распределительных сетях должен осуществляться в течение 48 часов. На некоторых участках сети время оборачиваемости достигает 2-3 месяца. Получение жителями воды, отвечающей санитарным нормам, будет возможно при заселении посёлка на 50 и более процентов.

Об электроэнергии

Причиной перебоев с поставкой электроэнергии часто становится изношенность оборудования энергоснабжающих компаний. В настоящий момент решается вопрос о внесении в инвестиционный план компании ПАО "МРСК Сибири" затрат на реконструкцию подстанции (РТП) 35/10 кВа "Санниковская".

О дорогах

Фирсова Слобода – Новая Грань, пожалуй, единственный посёлок в пригороде Барнаула, в котором уже на этапе продажи земельных участков построены бетонные дороги. Стоит также упомянуть уникальную транспортную доступность и прекрасную дорожную развязку. Дорога до посёлка на автомобиле от центра города занимает примерно 15 минут в любое время года.

О воровстве и об охране

ООО "Фирсова Слобода" подписало Соглашение о сотрудничестве с ООО ЧОП "Витязь". Жителям наших посёлков доступны услуги пультовой охраны и "тревожная кнопка". Вооружённый экипаж группы быстрого реагирования в круглосуточном режиме несёт дежурство в районе расположения посёлков. В считанные минуты бойцы прибудут для пресечения любых противоправных действий.

О грунтах и водах

Преобладающие грунты – лёгкие суглинки, пылеватые пески, супеси разного уровня и рельефа залегания. По результатам инженерно-геологических изысканий, проведённых на этапе строительства дорог и инженерных сетей, грунтовые воды до глубины 6 м не обнаружены. При выполнении вертикальной планировки участков растительный грунт снимался, но не вывозился, а возвращался на место.

Об объездной дороге

Проектируемая объездная дорога (Южный обход) пройдет на расстоянии в 15 км от границ посёлка Фирсова Слобода – Новая Грань, ориентировочные сроки ее строительства 5-10 лет.

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