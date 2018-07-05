Фото: Ольга Черданцева/vk.com/barneos22

Жители Новоалтайска сообщают об осыпающемся на глазах доме в Новоалтайске — жилое здание расположено на улице Ударника.

"В Новоалтайске по улице Ударника, 22 дом весь разваливается, сыпется штукатурка. И в таком аварийном доме вынуждены жить люди", — отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.

По словам автора поста, дому уже 60 лет.