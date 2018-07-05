Фото: Ольга Черданцева/vk.com/barneos22
Жители Новоалтайска сообщают об осыпающемся на глазах доме в Новоалтайске — жилое здание расположено на улице Ударника.
"В Новоалтайске по улице Ударника, 22 дом весь разваливается, сыпется штукатурка. И в таком аварийном доме вынуждены жить люди", — отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.
По словам автора поста, дому уже 60 лет.
Комментарии
Ударника улица называется, а не Ударников
Новоалтайск!!! Хм, да у нас, в Барнауле, допустим по улице Восточная, двухэтажки уже старше 60 лет, и тоже так же рассыпаются!