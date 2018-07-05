Обман россиян с бензином назвали клеветой и объяснили испарениями

Исследование Федерации автовладельцев России (ФАР), в котором говорится о недоливе топлива на АЗС, назвали клеветой, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на заявление Независимого топливного союза (НТС).
Как заявляет ФАР, в среднем сети АЗС недоливают около 5% оплаченного бензина, а максимальный недолив был обнаружен на заправках федеральных и региональных сетей и составил 19%. Другими словами, если покупатель приобретает 100 литров бензина, то испариться может от 5 до 20 литров.
НТС предлагает обратить внимание на два ключевых момента в предложенной ФАР методике, которая "ставит под сомнение заявленные выводы".
В частности, назван сомнительным метод "тайного покупателя", при котором бензин подают в пластмассовую канистру в багажнике, а затем переливают в мерное устройство.
"Методика явно несовершенная и предполагает значительные ошибки измерения из-за элементарного испарения бензина, а также возможных утечек во время налива и перелива", — говорится в сообщении.
Также возникли вопросы к выборке и выводам исследования.
"Делать выводы обо всей генеральной совокупности — 25 тысяч АЗС в 85 регионах страны — на основании данных по 34 АЗС в 13 субъектах РФ по меньшей мере непрофессионально", — отмечают в НТС.
Организация обратилась к юристам с просьбой оценить выводы ФАР по статье о клевете.
3 июля, в Федерации автовладельцев России (ФАР) рассказали, что на большинстве АЗС недоливают бензин, в результате чего реальная стоимость литра вырастает чуть ли не на 10 рублей. Выводы были сделаны на основе собственного исследования ФАР, проведенного в 13 российских регионах.
Комментарии
Они нас реально держат за идиотов)))) Какое ,к черту ,испарение??????!!!!!
лижбы оболгать честные заправочки
Решили переключить внимание с повышения цен на недолив. Да так корявенько. Какие-то журналисты ездят, заправляются, в стрелку датчика тычут. Которая вообще погоду всегда в машине показывала, чисто для ориентира служит.
"Методика явно несовершенная и предполагает значительные ошибки измерения из-за элементарного испарения бензина, а также возможных утечек во время налива и перелива"(с)
Не,уважаемые!Ваши коллеги по примерно такой же методе считают количество алкАгаля на душу российского населения.А ведь там тоже есть испарения,и никто их не учитывает.Ученые (не британские) доказали,что за минуту испаряется восемнадцать молекулярных слоев в ста граммах водки!!!А по стране сколько?Но нет же,и испарения,и пролитые капельки вы нам плюсуете.И тогда правильно так:признаете летучесть керосина,признавайте и летучесть спирта (тем более,что факт доказанный),и списывайте с нас недопитые нами декалитры!Считаете нас пьющей нацией,не обращаете внимание на физику,имейте смелость признать,что и бензинку нам не доливают,или попросту-тырят.)
Всё сходица-лето же!
Деньги на АЗС реально из кармана испаряются.