Обман россиян с бензином назвали клеветой и объяснили испарениями

Исследование Федерации автовладельцев России (ФАР), в котором говорится о недоливе топлива на АЗС, назвали клеветой, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на заявление Независимого топливного союза (НТС).

Как заявляет ФАР, в среднем сети АЗС недоливают около 5% оплаченного бензина, а максимальный недолив был обнаружен на заправках федеральных и региональных сетей и составил 19%. Другими словами, если покупатель приобретает 100 литров бензина, то испариться может от 5 до 20 литров.

НТС предлагает обратить внимание на два ключевых момента в предложенной ФАР методике, которая "ставит под сомнение заявленные выводы".

В частности, назван сомнительным метод "тайного покупателя", при котором бензин подают в пластмассовую канистру в багажнике, а затем переливают в мерное устройство.

"Методика явно несовершенная и предполагает значительные ошибки измерения из-за элементарного испарения бензина, а также возможных утечек во время налива и перелива", — говорится в сообщении.

Также возникли вопросы к выборке и выводам исследования.

"Делать выводы обо всей генеральной совокупности — 25 тысяч АЗС в 85 регионах страны — на основании данных по 34 АЗС в 13 субъектах РФ по меньшей мере непрофессионально", — отмечают в НТС.

Организация обратилась к юристам с просьбой оценить выводы ФАР по статье о клевете.

3 июля, в Федерации автовладельцев России (ФАР) рассказали, что на большинстве АЗС недоливают бензин, в результате чего реальная стоимость литра вырастает чуть ли не на 10 рублей. Выводы были сделаны на основе собственного исследования ФАР, проведенного в 13 российских регионах.