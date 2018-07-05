Сенатор от Луизианы Джон Кеннеди, посетивший Москву в составе делегации конгрессменов США, заявил в интервью "Коммерсанту", что Штаты могут прибегнуть к "драконовским мерам" в отношении России, если в дальнейшем будет выявлено "российское вмешательство" на выборах в конгресс.

"Российские власти говорят, что санкции не навредили России, но это не так. И я очень надеюсь, что нам не придется вводить в отношении России совсем уж драконовские меры. Но если мы увидим вмешательство в ноябре, иного выхода не будет", — рассказал Кеннеди.

Он добавил, что реакция США "будет зависеть от действий России", а в случае "вмешательства" она окажется "мгновенной и очень жесткой".

"При этом нам бы хотелось наладить отношения с Россией. Мне лично бы этого хотелось. Но, для того чтобы отношения улучшились, российские власти должны изменить свое поведение", — подчеркнул сенатор.

У Кеннеди попросили также прокомментировать его заявление, согласно которому "по России надо ударить санкциями, вломить русским так сильно, чтобы они не смогли собрать кости".

"Если Россия продолжит вмешиваться в наши дела. Для нас наша демократия значит очень многое, и мы не потерпим, чтобы кто-то пытался влиять на наши выборы", — объяснил свои слова сенатор.